Кулабухов: антибиотики заместить сложнее, тут импортозамещение мало помогает

Однако и тут есть то, что дополнительно усложнит работу. По словам Кулабухова, ситуация с внутрибольничными инфекциями куда хуже из-за большей невосприимчивости их возбудителей к антибиотикам. На данный момент есть препарат, к которому резистентность развилась не так сильно, — это полимексин или созданный на его основе колистин. Но, высказался микробиолог, это ещё не значит, что нет полностью невосприимчивых к нему бактерий: