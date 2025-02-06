Кулабухов: антибиотики заместить сложнее, тут импортозамещение мало помогает

Posted 6 февраля, 15:04
Published 6 февраля, 15:04
Modified 6 февраля, 15:06
Updated 6 февраля, 15:06
Владимир Кулабухов начал эту часть лекции с того, что при жизнеугрожающих инфекциях, в том числе при сепсисе, выжить пациенту помогают только две вещи — это хирургия, т. е. тщательная обработка очага, «если возможно», и качественная антибактериальная терапия. И — «никакой адъювантной терапии».
Кроме того, президент РСФ во время конференции заявил, что заболеть пациенты могут не только в стационаре, но и уже поступают с «внешними» инфекциями. По словам специалиста, в обоих случаях есть списки, где можно узнать про стандартных возбудителей и откуда они чаще всего поступают. Это и выбор препарата в некотором смысле облегчает.
«Итак, антибиотики, адекватные. С кем мы будем с вами бороться? Сколько уже? 40? 80 лет боремся с микробами? И надо признать, что мы проигрываем. Последние годы проигрываем довольно существенно в этой борьбе. <…> Вот наступило такое счастливое в кавычках время, что куда ни прилети, ни прискочи, ни приедь, <…>, приходя в отделение реанимации, можно быть лучшей гадалкой и говорить: „Я точно знаю, кто у вас „живёт“. Потому что по всей стране „живёт“ одно и то же», — высказался специалист.
Однако и тут есть то, что дополнительно усложнит работу. По словам Кулабухова, ситуация с внутрибольничными инфекциями куда хуже из-за большей невосприимчивости их возбудителей к антибиотикам. На данный момент есть препарат, к которому резистентность развилась не так сильно, — это полимексин или созданный на его основе колистин. Но, высказался микробиолог, это ещё не значит, что нет полностью невосприимчивых к нему бактерий:
«И надо понимать, что мы долго прожили с этим препаратом. <…> Но к нему резистентность тоже стала нарастать. Не знаю, как вы, но мы у себя уже явно видим штаммы, которые резистентны к полимексину. Что делать дальше? Большой вопрос с такими пациентами. Они умирают. <…> Но общий посыл должен быть таким: резистентность нарастает, а лечить по-прежнему нечего».
Кулабухов также заявил, что Россия потеряла из-за резистентности множество препаратов-антибиотиков, потому что те стали бесполезны. Согласно цитируемым им исследованиям, Россия занимает первое место по данному показателю.
Кроме того, президент РСФ рассказал, что не только из-за этого из РФ пропали препараты. Теперь он упомянул недоступность некоторых реально работающих средствах. В качестве причины мужчина обозначил громкие слова об импортозамещении:
«Мы же прокричали про независимость фармацевтическую, про импортозамещение, но реально-то мы с вами понимаем, что анальгин заместить можно, что-то ещё такое заместить тоже можно, наверное. А вот с антибиотиками дело посложнее будет. Их заместить довольно сложно будет, особенно новые препараты. 10 лет надо для разработки новой молекулы, нового препарата и, более того, надо ещё обучать врачей, вкладываться и так далее. Компаний-то не так много, которые хотят этим заниматься».
Однако далее он отметил, что в России, «слава Богу», одна из компаний всё же решила заняться антибиотиком.
Итог таков, что современному миру нужен современный и хороший антибиотик, который должен подходить под требуемые сегодня критерии. Кроме того, препарат должен быть доступным, действенным и безопасным.
«Вы видите критерии современного антибактериального препарата. Я нашёл такой препарат, я сейчас вам покажу. Запомните его, он вам, возможно, поможет, если в нём изменится инструкция и если его можно будет вводить внутривенно», — вывел спикер на экран новый слайд, после появления которого по залу пронеслись смешки, возгласы удивления или понимающе покачивающиеся головы.
На экране появилось изображение чистящего геля Domestos.
Следом специалист обратился к залу и сказал, что на самом деле вряд ли появится препарат, который решит сегодняшние проблемы:
«И мы с вами ждали, что сейчас произойдет какое-то чудо, а прошло уже 20 с лишним лет, и чуда не произошло и не произойдет. Новых препаратов не будет. Значит, нам надо научиться жить с тем, что сейчас есть».