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Posted 6 февраля, 15:04

Published 6 февраля, 15:04

Modified 6 февраля, 15:06

Updated 6 февраля, 15:06

Конференция о проблемах резистентности микроорганизмов к антибиотикам

Кулабухов: антибиотики заместить сложнее, тут импортозамещение мало помогает

6 февраля 2025, 15:04
Фото: bel.ru. Конференция о проблемах резистентности микроорганизмов к антибиотикам
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Новости Белгорода
В Белгороде выступил президент РСФ, пошутил, что Domestos — лучший препарат при сепсисе и других инфекциях сегодня, но внутривенно вводить его пока не разрешили. Абсурдность положения — критический рост невосприимчивости к антибиотикам и недоступность в РФ оставшихся эффективными препаратов.

Владимир Кулабухов начал эту часть лекции с того, что при жизнеугрожающих инфекциях, в том числе при сепсисе, выжить пациенту помогают только две вещи — это хирургия, т. е. тщательная обработка очага, «если возможно», и качественная антибактериальная терапия. И — «никакой адъювантной терапии».

Кроме того, президент РСФ во время конференции заявил, что заболеть пациенты могут не только в стационаре, но и уже поступают с «внешними» инфекциями. По словам специалиста, в обоих случаях есть списки, где можно узнать про стандартных возбудителей и откуда они чаще всего поступают. Это и выбор препарата в некотором смысле облегчает.

«Итак, антибиотики, адекватные. С кем мы будем с вами бороться? Сколько уже? 40? 80 лет боремся с микробами? И надо признать, что мы проигрываем. Последние годы проигрываем довольно существенно в этой борьбе. <…> Вот наступило такое счастливое в кавычках время, что куда ни прилети, ни прискочи, ни приедь, <…>, приходя в отделение реанимации, можно быть лучшей гадалкой и говорить: „Я точно знаю, кто у вас „живёт“. Потому что по всей стране „живёт“ одно и то же», — высказался специалист.
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Однако и тут есть то, что дополнительно усложнит работу. По словам Кулабухова, ситуация с внутрибольничными инфекциями куда хуже из-за большей невосприимчивости их возбудителей к антибиотикам. На данный момент есть препарат, к которому резистентность развилась не так сильно, — это полимексин или созданный на его основе колистин. Но, высказался микробиолог, это ещё не значит, что нет полностью невосприимчивых к нему бактерий:

«И надо понимать, что мы долго прожили с этим препаратом. <…> Но к нему резистентность тоже стала нарастать. Не знаю, как вы, но мы у себя уже явно видим штаммы, которые резистентны к полимексину. Что делать дальше? Большой вопрос с такими пациентами. Они умирают. <…> Но общий посыл должен быть таким: резистентность нарастает, а лечить по-прежнему нечего».

Кулабухов также заявил, что Россия потеряла из-за резистентности множество препаратов-антибиотиков, потому что те стали бесполезны. Согласно цитируемым им исследованиям, Россия занимает первое место по данному показателю.

Кроме того, президент РСФ рассказал, что не только из-за этого из РФ пропали препараты. Теперь он упомянул недоступность некоторых реально работающих средствах. В качестве причины мужчина обозначил громкие слова об импортозамещении:

«Мы же прокричали про независимость фармацевтическую, про импортозамещение, но реально-то мы с вами понимаем, что анальгин заместить можно, что-то ещё такое заместить тоже можно, наверное. А вот с антибиотиками дело посложнее будет. Их заместить довольно сложно будет, особенно новые препараты. 10 лет надо для разработки новой молекулы, нового препарата и, более того, надо ещё обучать врачей, вкладываться и так далее. Компаний-то не так много, которые хотят этим заниматься».

Однако далее он отметил, что в России, «слава Богу», одна из компаний всё же решила заняться антибиотиком.

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Итог таков, что современному миру нужен современный и хороший антибиотик, который должен подходить под требуемые сегодня критерии. Кроме того, препарат должен быть доступным, действенным и безопасным.

«Вы видите критерии современного антибактериального препарата. Я нашёл такой препарат, я сейчас вам покажу. Запомните его, он вам, возможно, поможет, если в нём изменится инструкция и если его можно будет вводить внутривенно», — вывел спикер на экран новый слайд, после появления которого по залу пронеслись смешки, возгласы удивления или понимающе покачивающиеся головы.

На экране появилось изображение чистящего геля Domestos.

Презентация Владимира Кулабухова на конференции в областной больнице Белгорода
Презентация Владимира Кулабухова на конференции в областной больнице Белгорода. Фото: bel.ru

Следом специалист обратился к залу и сказал, что на самом деле вряд ли появится препарат, который решит сегодняшние проблемы:

«И мы с вами ждали, что сейчас произойдет какое-то чудо, а прошло уже 20 с лишним лет, и чуда не произошло и не произойдет. Новых препаратов не будет. Значит, нам надо научиться жить с тем, что сейчас есть».
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