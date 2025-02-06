Город со шрамами: как живёт опустевший из-за обстрелов Шебекино

Немногочисленные машины ездят по дорогам быстро: перемещаться на транспорте тут и в окрестностях города не всегда безопасно. Помимо уже классического набора — аптечки и огнетушителя — у водителей можно увидеть «Ступоры» — радары, настроенные на обнаружение БПЛА. Оповещения о них можно получить через Telegram, но в Шебекино тяжело поймать стабильную связь и интернет, поэтому приходится выкручиваться. По той же причине не работают контроллеры, которые установили на двери подъездов, чтобы те открывались при объявлении ракетной опасности.