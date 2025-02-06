Ефимов рассказал о планах строительства 200 тыс. кв. м недвижимости в Москве в рамках

По его словам, оба участка, общая площадь которых составляет 2,43 гектара, входят в один проект КРТ — их ждет реорганизация. Они расположены по адресу: Шмитовский проезд, владения 32, 32а. На данной территории планируется построить 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. В данный проект будет вложено 81,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 6,2 миллиарда рублей. Это позволит создать 15,3 тысячи рабочих мест. Об этом пишет портал mos.ru.