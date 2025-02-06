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Posted 6 февраля, 12:09

Published 6 февраля, 12:09

Modified 6 февраля, 12:11

Updated 6 февраля, 12:11

Ефимов рассказал о планах строительства 200 тыс. кв. м недвижимости в Москве в рамках

Ефимов рассказал о планах строительства 200 тыс. кв. м недвижимости в Москве в рамках

6 февраля 2025, 12:09
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В Пресненском районе Москвы пройдет реорганизация двух участков по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект данного решения опубликован на официальном портале московского правительства.

Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, оба участка, общая площадь которых составляет 2,43 гектара, входят в один проект КРТ — их ждет реорганизация. Они расположены по адресу: Шмитовский проезд, владения 32, 32а. На данной территории планируется построить 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. В данный проект будет вложено 81,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 6,2 миллиарда рублей. Это позволит создать 15,3 тысячи рабочих мест. Об этом пишет портал mos.ru.

Данные участки располагаются неподалеку от станции Тестовская первого Московского центрального диаметра и Третьего транспортного кольца.

Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества, рассказал, что, согласно проекту, здесь будет построен административно-деловой комплекс переменной этажности, площадь которого составит 180 тысяч кв. м. Внутри будут располагаться магазины, кафе, отделения банков, аптеки и фитнес-центры. Также рядом будет возведен многоуровневый паркинг, площадь которого составит 20 тысяч квадратных метров. По его словам, прилегающая территория будет благоустроена и появятся новые дороги.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участках будут построены дороги, новое жилье и необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столице на разных стадиях находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Данная работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

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