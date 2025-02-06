Ефимов рассказал о планах строительства 200 тыс. кв. м недвижимости в Москве в рамках

Posted 6 февраля, 12:09
Published 6 февраля, 12:09
Modified 6 февраля, 12:11
Updated 6 февраля, 12:11
Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, оба участка, общая площадь которых составляет 2,43 гектара, входят в один проект КРТ — их ждет реорганизация. Они расположены по адресу: Шмитовский проезд, владения 32, 32а. На данной территории планируется построить 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. В данный проект будет вложено 81,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 6,2 миллиарда рублей. Это позволит создать 15,3 тысячи рабочих мест. Об этом пишет портал mos.ru.
Данные участки располагаются неподалеку от станции Тестовская первого Московского центрального диаметра и Третьего транспортного кольца.
Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества, рассказал, что, согласно проекту, здесь будет построен административно-деловой комплекс переменной этажности, площадь которого составит 180 тысяч кв. м. Внутри будут располагаться магазины, кафе, отделения банков, аптеки и фитнес-центры. Также рядом будет возведен многоуровневый паркинг, площадь которого составит 20 тысяч квадратных метров. По его словам, прилегающая территория будет благоустроена и появятся новые дороги.
В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участках будут построены дороги, новое жилье и необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столице на разных стадиях находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Данная работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.