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Posted 6 февраля, 12:42

Published 6 февраля, 12:42

Modified 6 февраля, 12:44

Updated 6 февраля, 12:44

В Курской области вновь напряжённая обстановка

Что происходит в Курской области? Минобороны публикует официальную информацию

6 февраля 2025, 12:42
Фото: 1MI. В Курской области вновь напряжённая обстановка

Минобороны РФ представило комментарий по ситуации в Курской области

Сюжет
Черноземье
С утра в соцсетях появилась информация о том, что ВСУ вновь предприняли попытку наступления. Что говорят в Минобороны РФ?

Утром 6 февраля несколько военкоров и каналов, специализирующихся на теме СВО, сообщили о новой попытке наступления ВСУ в Курской области. Речь шла о направлении юго-восточнее Суджи.

Уже после полудня Минобороны РФ опубликовало официальный комментарий о том, что происходит. В военном ведомстве подтвердили, что ВСУ предприняли попытку наступления в направлении Черкасской Конопельки и населённого пункта Уланок в Курской области. Всего было несколько волн атак.

По состоянию на 14:00 атаки противника удалось отразить. Указанные выше населённые пункты контролируют ВС РФ.

Группировка «Север» при поддержке авиации наносит огневое поражение штурмовым группам ВСУ. Уже известно, что противник понёс потери в виде шести танков, трёх машин разграждения, трёх боевых машин пехоты и 14 боевых бронированных машин.

С начала 2025 года это уже вторая попытка ВСУ пойти в контратаку в Курской области. Первая была в начале января.

ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа 2024 года.

На фоне тревожных новостей также стало известно, что в Рыльском районе Курской области сегодня в результате обстрела повреждён газопровод высокого давления, что привело к пожару. Подачу газа приостановили в два населённых пункта. Из-за повреждения электропровода без света временно остался один из посёлков, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Тем временем ранее некоторые источники сообщали, что ВСУ подтягивали силы к границе с Белгородской областью. В оперштабе ответили на опасения белгородцев, также ситуацию оценили в Совфеде.

Вместе с тем опрошенный РИА «Новости» военный эксперт считает, что положение у границы улучшилось.

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#Курская область#Черноземье#Минобороны#Приграничье#СВО#Наступление#Атака ВСУ
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