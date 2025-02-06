Что происходит в Курской области? Минобороны публикует официальную информацию

Posted 6 февраля, 12:42
Published 6 февраля, 12:42
Modified 6 февраля, 12:44
Updated 6 февраля, 12:44
Утром 6 февраля несколько военкоров и каналов, специализирующихся на теме СВО, сообщили о новой попытке наступления ВСУ в Курской области. Речь шла о направлении юго-восточнее Суджи.
Уже после полудня Минобороны РФ опубликовало официальный комментарий о том, что происходит. В военном ведомстве подтвердили, что ВСУ предприняли попытку наступления в направлении Черкасской Конопельки и населённого пункта Уланок в Курской области. Всего было несколько волн атак.
По состоянию на 14:00 атаки противника удалось отразить. Указанные выше населённые пункты контролируют ВС РФ.
Группировка «Север» при поддержке авиации наносит огневое поражение штурмовым группам ВСУ. Уже известно, что противник понёс потери в виде шести танков, трёх машин разграждения, трёх боевых машин пехоты и 14 боевых бронированных машин.
С начала 2025 года это уже вторая попытка ВСУ пойти в контратаку в Курской области. Первая была в начале января.
ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа 2024 года.
На фоне тревожных новостей также стало известно, что в Рыльском районе Курской области сегодня в результате обстрела повреждён газопровод высокого давления, что привело к пожару. Подачу газа приостановили в два населённых пункта. Из-за повреждения электропровода без света временно остался один из посёлков, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Тем временем ранее некоторые источники сообщали, что ВСУ подтягивали силы к границе с Белгородской областью. В оперштабе ответили на опасения белгородцев, также ситуацию оценили в Совфеде.
Вместе с тем опрошенный РИА «Новости» военный эксперт считает, что положение у границы улучшилось.