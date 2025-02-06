Что происходит в Курской области? Минобороны публикует официальную информацию

Уже после полудня Минобороны РФ опубликовало официальный комментарий о том, что происходит. В военном ведомстве подтвердили, что ВСУ предприняли попытку наступления в направлении Черкасской Конопельки и населённого пункта Уланок в Курской области. Всего было несколько волн атак.