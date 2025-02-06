Буквы одни, но цифры разные: судебный спор «Русагро» и его «клона» закончились ничьёй

Posted 6 февраля, 07:53
Published 6 февраля, 07:53
Modified 6 февраля, 07:55
Updated 6 февраля, 07:55
Суд вынес решение по делу группы компаний «Русагро» против «Русагротехнологий». Что там решили?
В 2024 году «Русагро» обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском о запрете использования фирменного наименования «Русагротехнологии». В заявлении указывалось, что основные виды деятельности компаний идентичны. Истец зарегистрировал компанию и её название, соответственно, в 2003 году, а вот ответчик — в 2023-м, а значит, и право использовать такой нейминг за «Русагро».
Однако в ходе судебных разбирательств «Русагротехнологии» изменили свой основной ОКВЭД, и теперь он стал отличен от «Русагро» с выращиванием зерновых культур.
В итоге суд посчитал, что на момент вынесения решения права истца не нарушаются, а значит, требования удовлетворению не подлежат. Единственное, «Русагротехнолоджи» заплатят 50 тыс. рублей госпошлины.
Решение может быть обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде Перми в течение месяца со дня его принятия.