Буквы одни, но цифры разные: судебный спор «Русагро» и его «клона» закончились ничьёй

В 2024 году «Русагро» обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском о запрете использования фирменного наименования «Русагротехнологии». В заявлении указывалось, что основные виды деятельности компаний идентичны. Истец зарегистрировал компанию и её название, соответственно, в 2003 году, а вот ответчик — в 2023-м, а значит, и право использовать такой нейминг за «Русагро».