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Posted 6 февраля, 07:53

Published 6 февраля, 07:53

Modified 6 февраля, 07:55

Updated 6 февраля, 07:55

Суд не признал требования о фирменном названии «Русагро» к его «клону»

Буквы одни, но цифры разные: судебный спор «Русагро» и его «клона» закончились ничьёй

6 февраля 2025, 07:53
Фото: 1MI.

Суд не признал требования о фирменном названии «Русагро» к его «клону»

Сюжет
Белгородский бизнес
«Клона» ГК «Русагро» «Русагротехнологии» не признали нарушителем прав на нейминг первой компании. Почему так решил суд?

Суд вынес решение по делу группы компаний «Русагро» против «Русагротехнологий». Что там решили?

В 2024 году «Русагро» обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском о запрете использования фирменного наименования «Русагротехнологии». В заявлении указывалось, что основные виды деятельности компаний идентичны. Истец зарегистрировал компанию и её название, соответственно, в 2003 году, а вот ответчик — в 2023-м, а значит, и право использовать такой нейминг за «Русагро».

Однако в ходе судебных разбирательств «Русагротехнологии» изменили свой основной ОКВЭД, и теперь он стал отличен от «Русагро» с выращиванием зерновых культур.

В итоге суд посчитал, что на момент вынесения решения права истца не нарушаются, а значит, требования удовлетворению не подлежат. Единственное, «Русагротехнолоджи» заплатят 50 тыс. рублей госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде Перми в течение месяца со дня его принятия.

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#Алёна Мальцева#Арбитражный суд#Русагро#Белгород#Белгородский бизнес#Судебные разбирательства
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