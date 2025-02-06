Будущие врачи и айтишники? Названы популярные предметы для сдачи ЕГЭ в Белгороде

Ранее в Минпросвещения передали предложения по организации экзаменов в Белгородской области. Если инициативы одобрят, то ученики 9-х классов смогут завершить учебный год с текущими оценками, а 11-классники — выбрать между сдачей ЕГЭ и итоговыми оценками за годы обучения.