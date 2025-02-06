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Posted 6 февраля, 09:49

Published 6 февраля, 09:49

Modified 6 февраля, 09:49

Updated 6 февраля, 09:49

Основной этап ЕГЭ стартует с 23 мая

Будущие врачи и айтишники? Названы популярные предметы для сдачи ЕГЭ в Белгороде

6 февраля 2025, 09:49
Фото: 1MI. Основной этап ЕГЭ стартует с 23 мая

Белгородские школьники определились с предметами для сдачи ЕГЭ

Сюжет
Школьники
В этом году большинство выпускников собираются сдавать ЕГЭ по биологии, химии и информатике.

Названы самые популярные предметы среди белгородских школьников для сдачи ЕГЭ в 2025 году. Чаще всего выпускники выбирали биологию, химию и информатику, сообщает «Белгород-медиа» со ссылкой на региональный центр оценки качества образования.

Напомним, что русский язык и математика остаются обязательными предметами для всех участников экзаменов.

Ранее в Минпросвещения передали предложения по организации экзаменов в Белгородской области. Если инициативы одобрят, то ученики 9-х классов смогут завершить учебный год с текущими оценками, а 11-классники — выбрать между сдачей ЕГЭ и итоговыми оценками за годы обучения.

В Белгородской области утвердили школы в 10 муниципалитетах региона, где выпускники смогут безопасно пройти экзамены.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Школьники#ЕГЭ#Выпускники#Белгород
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