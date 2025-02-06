Будущие врачи и айтишники? Названы популярные предметы для сдачи ЕГЭ в Белгороде

Posted 6 февраля, 09:49
Published 6 февраля, 09:49
Modified 6 февраля, 09:49
Updated 6 февраля, 09:49
Названы самые популярные предметы среди белгородских школьников для сдачи ЕГЭ в 2025 году. Чаще всего выпускники выбирали биологию, химию и информатику, сообщает «Белгород-медиа» со ссылкой на региональный центр оценки качества образования.
Напомним, что русский язык и математика остаются обязательными предметами для всех участников экзаменов.
Ранее в Минпросвещения передали предложения по организации экзаменов в Белгородской области. Если инициативы одобрят, то ученики 9-х классов смогут завершить учебный год с текущими оценками, а 11-классники — выбрать между сдачей ЕГЭ и итоговыми оценками за годы обучения.
В Белгородской области утвердили школы в 10 муниципалитетах региона, где выпускники смогут безопасно пройти экзамены.