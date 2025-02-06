Белгородский вокзал одним из первых получил «голос»

Posted 6 февраля, 11:08
Published 6 февраля, 11:08
Modified 6 февраля, 11:08
Updated 6 февраля, 11:08
Теперь пассажиры вокзала в Старом Осколе смогут воспользоваться аудиогидами, которые расскажут о «Дороге мужества», которую в 1943 году построили тысячи людей. Её протяжённость составила 95 километров.
Такая же возможность появилась и на вокзале Липецка. Там людям, воспользовавшимся аудиоэкскурсией, поведают о трёх архитектурных стилях, использованных в проектировании здания, а также о популярности города, сообщили в пресс-службе ЮВЖД.
Аудиогид появился на вокзалах благодаря проекту «Вокзалы России». В реализации экскурсий участвовали историки, режиссёры и профессиональные актёры озвучивания.
Добавим, что туристический маршрут на ретропоезде запустили в Старом Осколе два года назад. Вагоны стилизовали под фронтовую эпоху.