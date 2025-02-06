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Posted 6 февраля, 11:08

Published 6 февраля, 11:08

Modified 6 февраля, 11:08

Updated 6 февраля, 11:08

Вокзал в Старом Осколе

Белгородский вокзал одним из первых получил «голос»

6 февраля 2025, 11:08
Фото: группа ВК «ЮВЖД — филиал ОАО „РЖД“». Вокзал в Старом Осколе

На вокзале Старого Оскола запустили аудиоэкскурсии для пассажиров

Сюжет
Новости Старого Оскола
Сразу два вокзала Юго-Восточной магистрали получили аудиоэкскурсии, которыми могут воспользоваться пассажиры. Такая возможность появилась и в Белгородской области

Теперь пассажиры вокзала в Старом Осколе смогут воспользоваться аудиогидами, которые расскажут о «Дороге мужества», которую в 1943 году построили тысячи людей. Её протяжённость составила 95 километров.

Такая же возможность появилась и на вокзале Липецка. Там людям, воспользовавшимся аудиоэкскурсией, поведают о трёх архитектурных стилях, использованных в проектировании здания, а также о популярности города, сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Аудиогид появился на вокзалах благодаря проекту «Вокзалы России». В реализации экскурсий участвовали историки, режиссёры и профессиональные актёры озвучивания.

Добавим, что туристический маршрут на ретропоезде запустили в Старом Осколе два года назад. Вагоны стилизовали под фронтовую эпоху.

Туристический маршрут на ретропоезде запустили в Старом Осколе
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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Вокзал#Новости Старого Оскола#Белгород#Аудиогид
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