Белгородец отдал мошенникам 5,4 млн рублей личных сбережений и 4 млн, взятые в кредит

Posted 6 февраля, 14:07
Published 6 февраля, 14:07
Modified 6 февраля, 14:07
Updated 6 февраля, 14:07
Деньги потерял 39-летний житель Ракитянского района. Он лишился 5,4 млн рублей личных сбережений, а ещё 4 млн взял в кредит.
Мужчина интересовался темой заработка на инвестициях. В декабре 2024 года ему позвонил незнакомец и представился брокером. После беседы мужчине скинули ссылку на якобы торговую площадку, где предлагалось зарегистрироваться и внести первую сумму.
Спустя время с пострадавшим связалась уже девушка, по легенде занимающаяся вопросами инвестиций физлиц. «Менеджер» прислала новую ссылку и убедила перечислить суммы покрупнее. В итоге мужчина потерял более 9 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кто именно звонил и писал белгородцу, пока не известно.
Ранее житель Волоконовского района, тоже интересовавшийся инвестициями, перевёл мошенникам 2,3 млн рублей. «Вложились» в эту сумму племянник и знакомая мужчины — они взяли крупные кредиты.
За минувшую неделю белгородцы отдали мошенникам 16 млн рублей, а за январь — более 58 млн.