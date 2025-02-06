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Posted 6 февраля, 14:07

Published 6 февраля, 14:07

Modified 6 февраля, 14:07

Updated 6 февраля, 14:07

Полиция просит не переводить деньги незнакомцам

Белгородец отдал мошенникам 5,4 млн рублей личных сбережений и 4 млн, взятые в кредит

6 февраля 2025, 14:07
Фото: 1MI. Полиция просит не переводить деньги незнакомцам

Свыше 9 млн потерял белгородец после звонков и ссылок от мошенников

Мужчина хотел заработать на «инвестициях», но связался с аферистами. Возбуждено уголовное дело.

Деньги потерял 39-летний житель Ракитянского района. Он лишился 5,4 млн рублей личных сбережений, а ещё 4 млн взял в кредит.

Мужчина интересовался темой заработка на инвестициях. В декабре 2024 года ему позвонил незнакомец и представился брокером. После беседы мужчине скинули ссылку на якобы торговую площадку, где предлагалось зарегистрироваться и внести первую сумму.

Спустя время с пострадавшим связалась уже девушка, по легенде занимающаяся вопросами инвестиций физлиц. «Менеджер» прислала новую ссылку и убедила перечислить суммы покрупнее. В итоге мужчина потерял более 9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кто именно звонил и писал белгородцу, пока не известно.

Ранее житель Волоконовского района, тоже интересовавшийся инвестициями, перевёл мошенникам 2,3 млн рублей. «Вложились» в эту сумму племянник и знакомая мужчины — они взяли крупные кредиты.

За минувшую неделю белгородцы отдали мошенникам 16 млн рублей, а за январь — более 58 млн.

Пожелавший заработать на «инвестициях» белгородец втянул знакомых в кредиты
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#Белгородская область#Происшествия#Инвестиции#Ракитянский район#Белгород
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