АО «Приосколье» больше не принадлежит Геннадию Бобрицкому

Posted 6 февраля, 13:46
Published 6 февраля, 13:46
Modified 6 февраля, 13:48
Updated 6 февраля, 13:48
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 3 февраля 2025 года новым собственником АО «Приосколье» стала компания «Инвест-Трейд». Ранее холдинг принадлежал Геннадию Бобрицкому — сбежавшему из-под стражи бизнесмену, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Компания «Инвест Трейд» начала свою деятельность в Москве в 2023 году. Её руководителем и владельцем является Сергей Феськов. За 2023 год организация зафиксировала убыток в сумме 30 тысяч рублей.
Следует отметить, что в январе 2025 года Феськов занял пост гендиректора шести фирм, входящих в белгородский агрохолдинг. Он возглавил АО «Приосколье», «Краснояружскую зерновую компанию», «Свекловичное», «Приосколье-Агро семена», «НКЗ» и «Лабазъ». Кроме того, бизнесмен является учредителем таких организаций, как «Белинвест», «Агротрейд» и «Инвест Трейд», зарегистрированных в столице.
Ранее мы опубликовали материал, в котором подробно описана история создания «Приосколья» и мнения экспертов по поводу возможной продажи белгородского агрохолдинга. Подробности — по ссылке.