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Posted 6 февраля, 13:46

Published 6 февраля, 13:46

Modified 6 февраля, 13:48

Updated 6 февраля, 13:48

«Инвест Трейд» Феськова стал владельцем белгородского АО «Приосколье»

АО «Приосколье» больше не принадлежит Геннадию Бобрицкому

6 февраля 2025, 13:46
Фото: Изображение Midjourney.

«Инвест Трейд» Феськова стал владельцем белгородского АО «Приосколье»

Сюжет
Мошенничество
Агрохолдинг сменил собственника в начале февраля текущего года. Кто им стал — читайте ниже.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 3 февраля 2025 года новым собственником АО «Приосколье» стала компания «Инвест-Трейд». Ранее холдинг принадлежал Геннадию Бобрицкому — сбежавшему из-под стражи бизнесмену, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Компания «Инвест Трейд» начала свою деятельность в Москве в 2023 году. Её руководителем и владельцем является Сергей Феськов. За 2023 год организация зафиксировала убыток в сумме 30 тысяч рублей.

Следует отметить, что в январе 2025 года Феськов занял пост гендиректора шести фирм, входящих в белгородский агрохолдинг. Он возглавил АО «Приосколье», «Краснояружскую зерновую компанию», «Свекловичное», «Приосколье-Агро семена», «НКЗ» и «Лабазъ». Кроме того, бизнесмен является учредителем таких организаций, как «Белинвест», «Агротрейд» и «Инвест Трейд», зарегистрированных в столице.

Ранее мы опубликовали материал, в котором подробно описана история создания «Приосколья» и мнения экспертов по поводу возможной продажи белгородского агрохолдинга. Подробности — по ссылке.

«Приосколье»: от поддержки Савченко до нового владельца
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Агрохолдинг#Электроэнергия#Мошенничество#Приосколье#Белгород#Убыток#Сергей Феськов
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