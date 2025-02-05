Жители трёх районов в Белгородской области временно остались без света из-за ВСУ

Posted 5 февраля, 06:32
Published 5 февраля, 06:32
Modified 5 февраля, 06:34
Updated 5 февраля, 06:34
Во всех поселениях удалось обойтись без пострадавших. Однако удары украинских военнослужащих принесли ущербы нескольким муниципалитетам.
Так, разрушения зафиксировали в пяти районах:
В настоящее время во всех этих поселениях работают аварийные бригады, восстанавливающие электричество.
ВСУ атаковали ещё три белгородских муниципалитета, однако разрушений там не выявили. Над Белгородским районом уничтожили три дрона, а над Корочанским — один беспилотник.
Кроме того, по Волоконовскому району выпустили сразу 18 боеприпасов и один БПЛА, но обошлось без каких-либо последствий на земле, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.