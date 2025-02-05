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Posted 5 февраля, 06:32

Published 5 февраля, 06:32

Modified 5 февраля, 06:34

Updated 5 февраля, 06:34

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

Жители трёх районов в Белгородской области временно остались без света из-за ВСУ

5 февраля 2025, 06:32
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

64 снаряда и 46 БПЛА выпустили за сутки по Белгородской области

Сюжет
Обстрел
За вчерашний день под огонь со стороны Украины попали восемь районов Белгородской области. Какие регион получил последствия.

Во всех поселениях удалось обойтись без пострадавших. Однако удары украинских военнослужащих принесли ущербы нескольким муниципалитетам.

Так, разрушения зафиксировали в пяти районах:

  • из-за 36 ударов по Грайворонскому округу пострадали соцобъект, домовладение, авто и ЛЭП;
  • из-за 25 ударов по Краснояружскому району повреждены два жилых дома, хозпостройка, соцобъект и ЛЭП;
  • из-за 10 БПЛА, выпущенных по Валуйскому округу, пострадали домовладение, соцобъект, две машины, хозпостройка и торговая точка;
  • 14 БПЛА нанесли ущерб одному частному дому, хозпостройке, сельхозпредприятию, легковушке и ЛЭП в Шебекинском округе;
  • из-за двух БПЛА повреждения получил один жилой дом в Борисовском округе.

В настоящее время во всех этих поселениях работают аварийные бригады, восстанавливающие электричество.

ВСУ атаковали ещё три белгородских муниципалитета, однако разрушений там не выявили. Над Белгородским районом уничтожили три дрона, а над Корочанским — один беспилотник.

Кроме того, по Волоконовскому району выпустили сразу 18 боеприпасов и один БПЛА, но обошлось без каких-либо последствий на земле, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Четыре района в Белгородской области подверглись ударам ВСУ: разрушений много
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