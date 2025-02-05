Заработать можно на всём? Белгородцам продают разрисованные осколки

Posted 5 февраля, 10:08
Published 5 февраля, 10:08
Modified 5 февраля, 10:08
Updated 5 февраля, 10:08
В Белгородской области появился новый и оригинальный способ украсить свой интерьер — заказать разрисованный осколок. За 3000 рублей жителям региона предлагают индивидуальную роспись на фрагменте обломка. Среди готовых работ — уникальный осколок с изображением «вылет ракеты».
Покупатели уже оценили новинку по достоинству. Отзывы с пятью звёздами подтверждают качество работы: «Красиво», «Оперативно», «Рекомендую».
Творческие белгородцы часто используют осколки в своих работах. Боец ПВО писал картины на обломках ракет ещё в 2023 году, сбитых в ходе спецоперации. Работы военного, на которых изображены бойцы, техника и ПВО, отражают темы военной тематики и СВО.
Другой белгородец изготавливал брелоки из осколков, оставшихся после работы ПВО. Они, по его словам, напоминают о ценности человеческой жизни.
А год назад в белгородском музее открывали выставку, на которой представили фрагменты сбитых ПВО ракет и беспилотников.