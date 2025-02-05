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Posted 5 февраля, 10:08

Published 5 февраля, 10:08

Modified 5 февраля, 10:08

Updated 5 февраля, 10:08

Объявление о разрисованных осколках

Заработать можно на всём? Белгородцам продают разрисованные осколки

5 февраля 2025, 10:08
Фото: Скриншот объявления с «Авито». Объявление о разрисованных осколках

Белгородка рисует на осколках

Сюжет
Новости Белгорода
Креативная белгородка начала продавать осколки с патриотичными рисунками. Цена вопроса — 3000 рублей.

В Белгородской области появился новый и оригинальный способ украсить свой интерьер — заказать разрисованный осколок. За 3000 рублей жителям региона предлагают индивидуальную роспись на фрагменте обломка. Среди готовых работ — уникальный осколок с изображением «вылет ракеты».

Объявление о рисовании на осколках
Объявление о рисовании на осколках
Объявление о рисовании на осколках
Объявление о рисовании на осколках
Объявление о рисовании на осколках
Объявление о рисовании на осколках
Объявление о рисовании на осколках. Фото: Скриншот объявления с «Авито»

Покупатели уже оценили новинку по достоинству. Отзывы с пятью звёздами подтверждают качество работы: «Красиво», «Оперативно», «Рекомендую».

Творческие белгородцы часто используют осколки в своих работах. Боец ПВО писал картины на обломках ракет ещё в 2023 году, сбитых в ходе спецоперации. Работы военного, на которых изображены бойцы, техника и ПВО, отражают темы военной тематики и СВО.

Другой белгородец изготавливал брелоки из осколков, оставшихся после работы ПВО. Они, по его словам, напоминают о ценности человеческой жизни.

А год назад в белгородском музее открывали выставку, на которой представили фрагменты сбитых ПВО ракет и беспилотников.

Булавка — оберег от БПЛА? Предприимчивые белгородцы пытались заработать на обстановке
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Объявление#Рисунки#Белгород#Авито#Осколки#БПЛА
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