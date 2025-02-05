Заработать можно на всём? Белгородцам продают разрисованные осколки

Творческие белгородцы часто используют осколки в своих работах. Боец ПВО писал картины на обломках ракет ещё в 2023 году, сбитых в ходе спецоперации. Работы военного, на которых изображены бойцы, техника и ПВО, отражают темы военной тематики и СВО.