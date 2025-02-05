Замглавы вагонного депо в Белгородской области попался на получении взятки

Posted 5 февраля, 09:43
Published 5 февраля, 09:43
Modified 5 февраля, 09:45
Updated 5 февраля, 09:45
Белгородские силовики поймали на взятке одного из сотрудников Юго-восточной дирекции ОАО «РЖД». Мужчина, работая замначальника эксплуатационного вагонного депо, получил взятку свыше 150 тысяч рублей.
Незаконные денежные средства должны были помочь основателю одного предприятия в быстром осмотре их вагонов и отправке на железнодорожную станцию. При этом на какие-либо дефекты ответственное в РЖД лицо должно было закрыть глаза.
На взяткополучателя составили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.