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Posted 5 февраля, 09:43

Published 5 февраля, 09:43

Modified 5 февраля, 09:45

Updated 5 февраля, 09:45

Уголовное дело возбудили против сотрудника ЮВЖД

Замглавы вагонного депо в Белгородской области попался на получении взятки

5 февраля 2025, 09:43
Фото: 1MI. Уголовное дело возбудили против сотрудника ЮВЖД
Сюжет
Ржд
Одного из работников белгородского отделения РЖД поймали на взятке. Ему теперь грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

Белгородские силовики поймали на взятке одного из сотрудников Юго-восточной дирекции ОАО «РЖД». Мужчина, работая замначальника эксплуатационного вагонного депо, получил взятку свыше 150 тысяч рублей.

Незаконные денежные средства должны были помочь основателю одного предприятия в быстром осмотре их вагонов и отправке на железнодорожную станцию. При этом на какие-либо дефекты ответственное в РЖД лицо должно было закрыть глаза.

На взяткополучателя составили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Ржд#Белгород
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