Валюта и драгметаллы не в почёте: белгородцы в основном хранят сбережения в рублях

Общий объём средств на депозитах и текущих счетах жителей Центрального федерального округа (ЦФО) на начало 2025 года превысил 28,5 трлн рублей. Рост более чем на 30% за год стал возможен благодаря высокому уровню ставок, который стимулировал граждан к увеличению сбережений.