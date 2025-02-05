Валюта и драгметаллы не в почёте: белгородцы в основном хранят сбережения в рублях

Posted 5 февраля, 08:17
Published 5 февраля, 08:17
Modified 5 февраля, 08:19
Updated 5 февраля, 08:19
По состоянию на 1 января 2025 года объём средств, размещённых белгородцами на банковских счетах, достиг 485 миллиардов рублей. Это на 38,5% больше, чем год назад. Прирост составил почти 135 миллиардов рублей.
Наибольший рост наблюдается по срочным вкладам, которые увеличились почти на 45%. Текущие счета также показали рост — на 23%.
Белгородцы предпочитают хранить свои деньги в рублях. Доля иностранных валют и драгметаллов составляет всего чуть более 2% от общего объёма сбережений.
Геннадий Крыксин, начальник экономического отдела белгородского отделения Банка России, отметил, что белгородцы продолжают именно копить деньги, а не тратить — и это грамотная модель поведения.
Общий объём средств на депозитах и текущих счетах жителей Центрального федерального округа (ЦФО) на начало 2025 года превысил 28,5 трлн рублей. Рост более чем на 30% за год стал возможен благодаря высокому уровню ставок, который стимулировал граждан к увеличению сбережений.
Напомним, что Белгородская область заняла 21-е место в рейтинге по объёму вкладов на одного человека. Средний размер вклада достигает 339,9 тыс. рублей. В 2024 году жители региона активно пополняли свои счета, показав рост на 36,8% — наибольший показатель по всей России.
Средний объём вкладов по стране составил 433,6 тыс. рублей, а на первом месте по этому показателю оказалась Москва.