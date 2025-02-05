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Posted 5 февраля, 08:17

Published 5 февраля, 08:17

Modified 5 февраля, 08:19

Updated 5 февраля, 08:19

За 2024 год вклады белгородцев увеличились почти на 135 млрд рублей

Валюта и драгметаллы не в почёте: белгородцы в основном хранят сбережения в рублях

5 февраля 2025, 08:17
Фото: 1MI. За 2024 год вклады белгородцев увеличились почти на 135 млрд рублей

Белгородцы хранят 485 млрд рублей на банковских вкладах

Сюжет
Деньги
За год сбережения белгородцев увеличились на 38,5%.

По состоянию на 1 января 2025 года объём средств, размещённых белгородцами на банковских счетах, достиг 485 миллиардов рублей. Это на 38,5% больше, чем год назад. Прирост составил почти 135 миллиардов рублей.

Наибольший рост наблюдается по срочным вкладам, которые увеличились почти на 45%. Текущие счета также показали рост — на 23%.

Белгородцы предпочитают хранить свои деньги в рублях. Доля иностранных валют и драгметаллов составляет всего чуть более 2% от общего объёма сбережений.

Геннадий Крыксин, начальник экономического отдела белгородского отделения Банка России, отметил, что белгородцы продолжают именно копить деньги, а не тратить — и это грамотная модель поведения.

Общий объём средств на депозитах и текущих счетах жителей Центрального федерального округа (ЦФО) на начало 2025 года превысил 28,5 трлн рублей. Рост более чем на 30% за год стал возможен благодаря высокому уровню ставок, который стимулировал граждан к увеличению сбережений.

Напомним, что Белгородская область заняла 21-е место в рейтинге по объёму вкладов на одного человека. Средний размер вклада достигает 339,9 тыс. рублей. В 2024 году жители региона активно пополняли свои счета, показав рост на 36,8% — наибольший показатель по всей России.

Средний объём вкладов по стране составил 433,6 тыс. рублей, а на первом месте по этому показателю оказалась Москва.

Белгородцы стали чаще пополнять свои вклады, чем отличились среди других россиян
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#Анна Селищева#Деньги#Белгородская область#Экономика#Банки#Вклады#Белгород
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