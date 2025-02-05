В Яковлевском ГОКе прокомментировали тяжёлый несчастный случай с рабочим

Posted 5 февраля, 08:41
Published 5 февраля, 08:41
Modified 5 февраля, 08:43
Updated 5 февраля, 08:43
2 февраля 2025 года в Яковлевском ГОКе произошёл несчастный случай в одной из подземных выработок. При выполнении работ по креплению арочно-податливой крепи с борта выработки осыпалась горная масса, в результате чего травмы получил 45-летний машинист горных выемочных машин.
Как уточнили в пресс-службе Яковлевского ГОКа, происшествие случилось в 3:08. Пострадавшего рабочего доставили в больницу. Состояние машиниста оценивается как удовлетворительное.
В ГОКе заверили, что «введён особый режим по безопасности». Расследование произошедшего продолжается.
Ранее в Госинспекции труда напомнили, что это уже второй несчастный случай на Яковлевском ГОКе в 2025 году.