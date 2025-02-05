В Яковлевском ГОКе прокомментировали тяжёлый несчастный случай с рабочим

2 февраля 2025 года в Яковлевском ГОКе произошёл несчастный случай в одной из подземных выработок. При выполнении работ по креплению арочно-податливой крепи с борта выработки осыпалась горная масса, в результате чего травмы получил 45-летний машинист горных выемочных машин.