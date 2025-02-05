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Posted 5 февраля, 08:41

Published 5 февраля, 08:41

Modified 5 февраля, 08:43

Updated 5 февраля, 08:43

Белгородец получил травмы на Яковлевском ГОКе

В Яковлевском ГОКе прокомментировали тяжёлый несчастный случай с рабочим

5 февраля 2025, 08:41
Фото: 1MI. Белгородец получил травмы на Яковлевском ГОКе
Машинист получил тяжёлые травмы после осыпания горной массы. Это уже второй несчастный случай на предприятии в 2025 году. Что говорят в пресс-службе?

2 февраля 2025 года в Яковлевском ГОКе произошёл несчастный случай в одной из подземных выработок. При выполнении работ по креплению арочно-податливой крепи с борта выработки осыпалась горная масса, в результате чего травмы получил 45-летний машинист горных выемочных машин.

Как уточнили в пресс-службе Яковлевского ГОКа, происшествие случилось в 3:08. Пострадавшего рабочего доставили в больницу. Состояние машиниста оценивается как удовлетворительное.

В ГОКе заверили, что «введён особый режим по безопасности». Расследование произошедшего продолжается.

Ранее в Госинспекции труда напомнили, что это уже второй несчастный случай на Яковлевском ГОКе в 2025 году.

Уже второй в 2025-м: стало известно о тяжёлом несчастном случае на Яковлевском ГОКе
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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Несчастный случай#Белгород#Яковлевский ГОК
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