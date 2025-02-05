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Posted 5 февраля, 13:45

Published 5 февраля, 13:45

Modified 5 февраля, 13:47

Updated 5 февраля, 13:47

Мужчина пострадал в Белгороде из-за БПЛА

В Белгороде вновь неспокойно: ранен мужчина, есть разрушения

5 февраля 2025, 13:45
Фото: 1MI. Мужчина пострадал в Белгороде из-за БПЛА

Мирный житель ранен в Белгороде после атаки БПЛА

Сюжет
Пво
Пострадавшего везут в больницу. Разрушения выявили на одном из предприятий.

5 февраля ВСУ ударили БПЛА по Белгороду и Белгородскому району. ПВО сбила дрон, но последствий избежать не удалось.

Пострадал мужчина. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб. Пострадавшего везут в больницу.

Кроме того, есть разрушения на одном из предприятий — повреждена кровля.

Ранее под удар ВСУ попали Двулучное и Новая Таволжанка. В первом дрон атаковал машину, во второй из-за обстрела повреждены дом и надворные постройки. В обоих случаях пострадавших нет.

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#Инна Рогова#Происшествия#Пострадавшие#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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