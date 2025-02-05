В Белгороде вновь неспокойно: ранен мужчина, есть разрушения

Posted 5 февраля, 13:45
Published 5 февраля, 13:45
Modified 5 февраля, 13:47
Updated 5 февраля, 13:47
5 февраля ВСУ ударили БПЛА по Белгороду и Белгородскому району. ПВО сбила дрон, но последствий избежать не удалось.
Пострадал мужчина. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб. Пострадавшего везут в больницу.
Кроме того, есть разрушения на одном из предприятий — повреждена кровля.
Ранее под удар ВСУ попали Двулучное и Новая Таволжанка. В первом дрон атаковал машину, во второй из-за обстрела повреждены дом и надворные постройки. В обоих случаях пострадавших нет.