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Posted 5 февраля, 07:54

Published 5 февраля, 07:54

Modified 5 февраля, 07:56

Updated 5 февраля, 07:56

Белгородцы просят пересмотреть вопрос льгот для пассажиров

Стоимость проезда выросла, а что с льготами? Белгородцы требуют разобраться

5 февраля 2025, 07:54
Фото: 1MI. Белгородцы просят пересмотреть вопрос льгот для пассажиров

Белгородские льготники просят увеличить компенсацию за проезд

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Новости Белгорода
В Белгородской агломерации ранее выросла стоимость проезда. Есть категории пассажиров, которым положены льготы, но обнаружилась проблема.

С 1 февраля в Белгороде и Белгородском районе повысили стоимость проезда в автобусах: до 25 рублей по карте и до 30 за наличные средства. В некоторых автобусах белгородцев информируют об изменениях с помощью наклеек, а в других — с помощью бумажек, приклеенных скотчем на сиденья.

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Однако про людей с льготным проездом, уверены белгородцы, власти забыли. Так, жители утверждают, что основная оплата повысилась, но компенсация по льготному проезду так и не увеличилась.

«Студенты, пенсионеры и прочие льготные категории теперь так же платят 50%, но уже не от безналичной формы, как было раньше, когда они платили по 10 рублей, а от наличной. То есть сейчас они платят по 15 рублей, а не 12,50, как, по идее, должно было быть», — пишет в Сети мужчина.

Соответствующий вопрос о размере компенсации задали и другие белгородцы.

Оказалось, что данный вопрос вскоре должны рассмотреть сотрудники министерства соцзащиты населения и труда области. Они должны либо одобрить, либо отклонить увеличение размера компенсации за льготный проезд, отметил глава минтранса региона Сергей Евтушенко.

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#Александра Склярова#Белгородский район#Новости Белгорода#Компенсация#Проезд#Белгород#Льготники
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