Стоимость проезда выросла, а что с льготами? Белгородцы требуют разобраться

С 1 февраля в Белгороде и Белгородском районе повысили стоимость проезда в автобусах: до 25 рублей по карте и до 30 за наличные средства. В некоторых автобусах белгородцев информируют об изменениях с помощью наклеек, а в других — с помощью бумажек, приклеенных скотчем на сиденья.