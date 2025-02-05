Стоимость проезда выросла, а что с льготами? Белгородцы требуют разобраться

Posted 5 февраля, 07:54
Published 5 февраля, 07:54
Modified 5 февраля, 07:56
Updated 5 февраля, 07:56
С 1 февраля в Белгороде и Белгородском районе повысили стоимость проезда в автобусах: до 25 рублей по карте и до 30 за наличные средства. В некоторых автобусах белгородцев информируют об изменениях с помощью наклеек, а в других — с помощью бумажек, приклеенных скотчем на сиденья.
Однако про людей с льготным проездом, уверены белгородцы, власти забыли. Так, жители утверждают, что основная оплата повысилась, но компенсация по льготному проезду так и не увеличилась.
«Студенты, пенсионеры и прочие льготные категории теперь так же платят 50%, но уже не от безналичной формы, как было раньше, когда они платили по 10 рублей, а от наличной. То есть сейчас они платят по 15 рублей, а не 12,50, как, по идее, должно было быть», — пишет в Сети мужчина.
Соответствующий вопрос о размере компенсации задали и другие белгородцы.
Оказалось, что данный вопрос вскоре должны рассмотреть сотрудники министерства соцзащиты населения и труда области. Они должны либо одобрить, либо отклонить увеличение размера компенсации за льготный проезд, отметил глава минтранса региона Сергей Евтушенко.