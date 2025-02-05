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Posted 5 февраля, 12:32

Published 5 февраля, 12:32

Modified 5 февраля, 13:48

Updated 5 февраля, 13:48

В Белгородской области погибли пятеро срочников из Челябинской области

«Случился прилёт, блиндаж засыпало»: челябинец сообщил о гибели сына под Белгородом

5 февраля 2025, 12:32
Фото: 1MI. В Белгородской области погибли пятеро срочников из Челябинской области

Сообщается о гибели челябинских срочников в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
О трагедии, произошедшей в начале январе, рассказало челябинское СМИ.

Пятеро солдат-срочников из Челябинской области погибли в белгородском приграничье, пишет издание «74.ru». Об этом журналистам рассказал отец одного из погибших бойцов — Артёма Жеребцова.

Сообщается, что челябинцев призвали на срочную службу в 2024 году. Подготовку они проходили в Свердловской области, а затем их отправили в Шебекинский округ.

На месте срочники построили себе блиндаж, в котором разместились. Утром 11 января 2025 года в укрытие попал управляемый снаряд. «Блиндаж засыпало, все они погибли», — рассказывает отец солдата.

В документах о смерти указано, что боец погиб «при выполнении задач по охране и прикрытию государственной границы». Артёма Жеребцова посмертно наградили орденом Мужества.

Ранее в Белгородской области погибли от управляемого снаряда трое срочников из Свердловской области. Бойцы также проходили учебную подготовку.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Челябинская область#Приграничье#СВО#Срочники
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