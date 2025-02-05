«Случился прилёт, блиндаж засыпало»: челябинец сообщил о гибели сына под Белгородом

Posted 5 февраля, 12:32
Published 5 февраля, 12:32
Modified 5 февраля, 13:48
Updated 5 февраля, 13:48
Пятеро солдат-срочников из Челябинской области погибли в белгородском приграничье, пишет издание «74.ru». Об этом журналистам рассказал отец одного из погибших бойцов — Артёма Жеребцова.
Сообщается, что челябинцев призвали на срочную службу в 2024 году. Подготовку они проходили в Свердловской области, а затем их отправили в Шебекинский округ.
На месте срочники построили себе блиндаж, в котором разместились. Утром 11 января 2025 года в укрытие попал управляемый снаряд. «Блиндаж засыпало, все они погибли», — рассказывает отец солдата.
В документах о смерти указано, что боец погиб «при выполнении задач по охране и прикрытию государственной границы». Артёма Жеребцова посмертно наградили орденом Мужества.
Ранее в Белгородской области погибли от управляемого снаряда трое срочников из Свердловской области. Бойцы также проходили учебную подготовку.