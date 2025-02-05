bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 14:17

Published 5 февраля, 14:17

Modified 5 февраля, 14:21

Updated 5 февраля, 14:21

Сбербанк возобновил участие в программе льготного кредитования АПК

Сбербанк возобновил участие в программе льготного кредитования АПК

5 февраля 2025, 14:17
Фото: Изображение Midjourney.
Соглашение об этом было подписано с Минсельхозом, сообщили в Сбере.

В январе Сбер рассказал РИА Новости, что банк работает с представителями агробизнеса по условиям рынка, а для возобновления льготных госпрограмм, ведутся переговоры с Минсельхозом. Недавно было заключено соглашение с министерством о кредитовании сезонных работ на льготных условиях.

Предприятия, которые будут участвовать в программе, смогут получить льготные кредиты для посевной компании. Объём финансирования сферы АПК увеличивается на коммерческих условиях.

Сбер усилил поддержку девелоперов Черноземья
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 500 студентов прошли стажировку в Центрально-Черноземном СбереАналитики Сбера подсчитали, сколько чаевых оставили белгородцы в новогодние праздники
#Алёна Мальцева#Агробизнес#Льготное кредитование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика