Сбербанк возобновил участие в программе льготного кредитования АПК

Posted 5 февраля, 14:17
Published 5 февраля, 14:17
Modified 5 февраля, 14:21
Updated 5 февраля, 14:21
В январе Сбер рассказал РИА Новости, что банк работает с представителями агробизнеса по условиям рынка, а для возобновления льготных госпрограмм, ведутся переговоры с Минсельхозом. Недавно было заключено соглашение с министерством о кредитовании сезонных работ на льготных условиях.
Предприятия, которые будут участвовать в программе, смогут получить льготные кредиты для посевной компании. Объём финансирования сферы АПК увеличивается на коммерческих условиях.