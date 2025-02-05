Сбербанк возобновил участие в программе льготного кредитования АПК

В январе Сбер рассказал РИА Новости, что банк работает с представителями агробизнеса по условиям рынка, а для возобновления льготных госпрограмм, ведутся переговоры с Минсельхозом. Недавно было заключено соглашение с министерством о кредитовании сезонных работ на льготных условиях.