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Posted 5 февраля, 10:31

Published 5 февраля, 10:31

Modified 5 февраля, 10:31

Updated 5 февраля, 10:31

Представлен рейтинг крупнейших производителей свинины

«Русагро» после объединения с «АБ» стало вторым в рейтинге по производству свинины

5 февраля 2025, 10:31
Фото: 1MI. Представлен рейтинг крупнейших производителей свинины
Сюжет
Рейтинг
Рейтинг представил Национальный союз свиноводов.

По итогам 2024 года группа компаний «Русагро» заняла второе место в списке крупнейших производителей свинины в России, официально подтвердив свои позиции после объединения с «Агро-Белогорьем». Рейтинг подготовил Национальный союз свиноводов.

Общий объём производства «Русагро» в 2024 году составил 593,3 тыс. тонн свинины, что позволило компании занять 10,1% рынка России.

Первое место в рейтинге занимает АПХ «Мираторг».

В конце 2024 года стало известно, что «Русагро» завершило сделку по консолидации 100% «Агро-Белогорья», став единственным владельцем компании. В «ГК Агро-Белогорье» входило 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк. Все они находятся на территории Белгородской области.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что сделка не является рейдерским захватом. Депутат и бизнесмен Владимир Зотов считает, что компания теперь находится в «надёжных руках», и поблагодарил коллектив за 17 лет работы.

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