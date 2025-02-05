«Русагро» после объединения с «АБ» стало вторым в рейтинге по производству свинины

В конце 2024 года стало известно, что «Русагро» завершило сделку по консолидации 100% «Агро-Белогорья», став единственным владельцем компании. В «ГК Агро-Белогорье» входило 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк. Все они находятся на территории Белгородской области.



Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что сделка не является рейдерским захватом. Депутат и бизнесмен Владимир Зотов считает, что компания теперь находится в «надёжных руках», и поблагодарил коллектив за 17 лет работы.