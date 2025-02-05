«Русагро» после объединения с «АБ» стало вторым в рейтинге по производству свинины

Posted 5 февраля, 10:31
Published 5 февраля, 10:31
Modified 5 февраля, 10:31
Updated 5 февраля, 10:31
По итогам 2024 года группа компаний «Русагро» заняла второе место в списке крупнейших производителей свинины в России, официально подтвердив свои позиции после объединения с «Агро-Белогорьем». Рейтинг подготовил Национальный союз свиноводов.
Общий объём производства «Русагро» в 2024 году составил 593,3 тыс. тонн свинины, что позволило компании занять 10,1% рынка России.
Первое место в рейтинге занимает АПХ «Мираторг».
В конце 2024 года стало известно, что «Русагро» завершило сделку по консолидации 100% «Агро-Белогорья», став единственным владельцем компании. В «ГК Агро-Белогорье» входило 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк. Все они находятся на территории Белгородской области.
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что сделка не является рейдерским захватом. Депутат и бизнесмен Владимир Зотов считает, что компания теперь находится в «надёжных руках», и поблагодарил коллектив за 17 лет работы.