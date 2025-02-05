Размером с ногу? Крупную рыбу выловили белгородцы из Везёлки: фото

Posted 5 февраля, 13:11
Published 5 февраля, 13:11
Modified 5 февраля, 13:11
Updated 5 февраля, 13:11
Несколько жителей Белгорода решили порыбачить в самом центре города — на набережной Везёлки в парке Победы. Улов у мужчин оказался необычным: им удалось выловить крупного амура. Между собой такую рыбу называют по-простому — травяным карпом.
Фотографии своего улова белгородцы прислали Telegram-каналу «Белгород № 1».
Добавим, что, несмотря на тёплую погоду, в регионе успели произойти несчастные случаи с рыбаками. Когда снег только выпал, а на реках схватился тонкий лёд, мужчины отправились на рыбалку.
Так, один из белгородцев вышел на лёд, но провалился. Предотвратить летальный исход успели очевидцы, которые вовремя вытащили пострадавшего на берег.