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Posted 5 февраля, 13:11

Published 5 февраля, 13:11

Modified 5 февраля, 13:11

Updated 5 февраля, 13:11

Улов белгородцев

Размером с ногу? Крупную рыбу выловили белгородцы из Везёлки: фото

5 февраля 2025, 13:11
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1». Улов белгородцев

Белгородцы похвастались крупным уловом из Везёлки

Сюжет
Новости Белгорода
Большой рыбой оказался амур или травяной карп. Своим уловом белгородцы поделились в интернете.

Несколько жителей Белгорода решили порыбачить в самом центре города — на набережной Везёлки в парке Победы. Улов у мужчин оказался необычным: им удалось выловить крупного амура. Между собой такую рыбу называют по-простому — травяным карпом.

Фотографии своего улова белгородцы прислали Telegram-каналу «Белгород № 1».

Улов белгородцев
Улов белгородцев
Улов белгородцев. Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»

Добавим, что, несмотря на тёплую погоду, в регионе успели произойти несчастные случаи с рыбаками. Когда снег только выпал, а на реках схватился тонкий лёд, мужчины отправились на рыбалку.

Так, один из белгородцев вышел на лёд, но провалился. Предотвратить летальный исход успели очевидцы, которые вовремя вытащили пострадавшего на берег.

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#Александра Склярова#Город#Везёлка#Новости Белгорода#Рыбалка#Белгород#Карп
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