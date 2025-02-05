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Posted 5 февраля, 16:44

Published 5 февраля, 16:44

Modified 5 февраля, 16:44

Updated 5 февраля, 16:44

Орловец проведёт в колонии пять лет

Пять лет колонии и запрет на ведение сайтов: суд утвердил наказание за фейки о ВС РФ

5 февраля 2025, 16:44
Фото: 1MI. Орловец проведёт в колонии пять лет

Орловца приговорили к пяти годам колонии за фейки о ВС РФ

Сюжет
Суд
Мужчина пытался обжаловать наказание, но не вышло.

28-летний житель Орловской области осуждён на пять лет колонии за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России. В июне 2023 года он разместил в интернете видеоматериалы и комментарии с ложными данными о СВО, пишет «Орелtimes».

Мужчина пытался обжаловать приговор, но суд оставил его без изменений. Дополнительно осуждённому наложен двухлетний запрет на администрирование сайтов.

Ранее белгородец размещал фейки о ВС РФ и материалы экстремистского характера на своей странице в соцсети. Против него возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК РФ. До этого за аналогичные действия был осуждён курянин, которому назначили шесть лет колонии.

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#Анна Селищева#Приговор#Происшествия#Суд#Орловская область
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