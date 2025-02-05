Пять лет колонии и запрет на ведение сайтов: суд утвердил наказание за фейки о ВС РФ

Ранее белгородец размещал фейки о ВС РФ и материалы экстремистского характера на своей странице в соцсети. Против него возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК РФ. До этого за аналогичные действия был осуждён курянин, которому назначили шесть лет колонии.