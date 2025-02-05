Пять лет колонии и запрет на ведение сайтов: суд утвердил наказание за фейки о ВС РФ

Posted 5 февраля, 16:44
Published 5 февраля, 16:44
Modified 5 февраля, 16:44
Updated 5 февраля, 16:44
28-летний житель Орловской области осуждён на пять лет колонии за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России. В июне 2023 года он разместил в интернете видеоматериалы и комментарии с ложными данными о СВО, пишет «Орелtimes».
Мужчина пытался обжаловать приговор, но суд оставил его без изменений. Дополнительно осуждённому наложен двухлетний запрет на администрирование сайтов.
Ранее белгородец размещал фейки о ВС РФ и материалы экстремистского характера на своей странице в соцсети. Против него возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК РФ. До этого за аналогичные действия был осуждён курянин, которому назначили шесть лет колонии.