Просто почистить нельзя: карта намыва реки в Белгороде обойдётся в 1,5 млн рублей

Согласно данным платформы для проверки контрагентов «Чекко», за 2023 год выручка «СтройЦентра» составила 152,2 млн рублей, что на 64% больше, чем в предыдущем отчётном году, а чистая прибыль составляет 477 тыс. рублей, что на 54% больше, чем в 2022 году. Генеральный директор компании — Владимир Медведев, он же владеет половиной долей уставного капитала компании. Второй учредитель — Андрей Кошельков.