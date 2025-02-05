Просто почистить нельзя: карта намыва реки в Белгороде обойдётся в 1,5 млн рублей

Posted 5 февраля, 08:56
Published 5 февраля, 08:56
Modified 5 февраля, 08:58
Updated 5 февраля, 08:58
ОГАУ «Белгородское водное хозяйство» опубликовало закупку на создание карты намыва в районе набережной «Берега» в Белгороде на реке Северский Донец. Такая карта необходима ведомству, чтобы провести работы по расчистке участка реки. Обойдётся она в 1,5 млн рублей.
Заключили договор с ООО «СтройЦентр». Работы должны закончить до 30 ноября 2025 года.
Согласно данным платформы для проверки контрагентов «Чекко», за 2023 год выручка «СтройЦентра» составила 152,2 млн рублей, что на 64% больше, чем в предыдущем отчётном году, а чистая прибыль составляет 477 тыс. рублей, что на 54% больше, чем в 2022 году. Генеральный директор компании — Владимир Медведев, он же владеет половиной долей уставного капитала компании. Второй учредитель — Андрей Кошельков.
Ранее фирма только единожды была исполнителем государственных закупок. Один контракт был заключён с «Белоблводоканалом» на 308,5 тыс. рублей.