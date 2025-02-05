Появилось расписание автобусов после изменений в Белгороде. Где смотреть?

С 1 февраля в Белгородской агломерации произошли значимые изменения. Началось всё с повышения стоимости проезда: теперь пассажиры должны отдавать 25 рублей при оплате картой и 30 рублей — при оплате наличными средствами. Кроме того, сразу пять автобусов изменили свой маршрут.