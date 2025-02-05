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Posted 5 февраля, 10:50

Published 5 февраля, 10:50

Modified 5 февраля, 10:50

Updated 5 февраля, 10:50

Представлено расписание автобусов в Белгороде

Появилось расписание автобусов после изменений в Белгороде. Где смотреть?

5 февраля 2025, 10:50
Фото: 1MI. Представлено расписание автобусов в Белгороде

Белгородцам объяснили, где посмотреть обновлённое расписание автобусов

Сюжет
Автобусы
Обновлено расписание маршрутов. Изменения актуальны до конца января 2026 года.

В Белгороде и Белгородском районе с 1 февраля действуют изменения в системе общественного транспорта. Ранее пассажиры не раз просили представить расписание автобусов, чтобы узнать, изменилось оно или нет.

Узнать расписание можно на сайте Организатора пассажирских перевозок Белгородской области, на сайте busmap31.ru. Здесь представлены не только расписание, но и схемы движения.

Также узнать об изменениях можно на сайте одного из перевозчиков — ЕТК.

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С 1 февраля в Белгородской агломерации произошли значимые изменения. Началось всё с повышения стоимости проезда: теперь пассажиры должны отдавать 25 рублей при оплате картой и 30 рублей — при оплате наличными средствами. Кроме того, сразу пять автобусов изменили свой маршрут.

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Однако уже спустя пару дней после начала действия нововведений жители региона начали жаловаться на работу автобусов. Больше всего претензий в Сети появилось к компаниям «Автомиг» и «Маршрут».

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Белгородский район#Расписание#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород
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