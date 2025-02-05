Похолодает ещё сильнее: чем удивит белгородцев погода в четверг?

При этом в последующие дни до 11 февраля, если верить прогнозу Гидрометцентра РФ, осадки не ожидаются, а облачная погода сменится солнечной. Столбик термометра задержится на отметке -2 °С.

В Белгородской области закрепится мороз: -8…-3 °С ночью и -5…0 °С днём. В Белгороде будет чуть теплее: -5 °С и -2 °С соответственно.

В первый четверг февраля, 6-го числа, в приграничном регионе закрепится облачная погода. Иногда возможны прояснения. В ночное время возможны снег и туман. Порывы ветра восточной четверти не превысят 7-12 м/с.

Удивительно, но в Белгороде установится по-настоящему зимняя погода

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