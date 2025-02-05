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Posted 5 февраля, 13:29

Published 5 февраля, 13:29

Modified 5 февраля, 13:31

Updated 5 февраля, 13:31

Снег вернулся в прогноз

Похолодает ещё сильнее: чем удивит белгородцев погода в четверг?

5 февраля 2025, 13:29
Фото: 1MI. Снег вернулся в прогноз

В Белгородской области вновь выпадет снег

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Погода
Белгородцам рассказали, ожидать ли в четверг нового снегопада и какая погода сохранится в регионе до конца недели.

В первый четверг февраля, 6-го числа, в приграничном регионе закрепится облачная погода. Иногда возможны прояснения. В ночное время возможны снег и туман. Порывы ветра восточной четверти не превысят 7-12 м/с.

В Белгородской области закрепится мороз: -8…-3 °С ночью и -5…0 °С днём. В Белгороде будет чуть теплее: -5 °С и -2 °С соответственно.

При этом в последующие дни до 11 февраля, если верить прогнозу Гидрометцентра РФ, осадки не ожидаются, а облачная погода сменится солнечной. Столбик термометра задержится на отметке -2 °С.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Снег#Белгород
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