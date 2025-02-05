По просьбам пассажиров: в Белгороде изменится расписание одного из автобусов

Posted 5 февраля, 18:01
Published 5 февраля, 18:01
Modified 5 февраля, 18:01
Updated 5 февраля, 18:01
С 6 февраля изменится время отправления двух утренних рейсов автобуса № 117Т «Гринёвка — микрорайон Таврово-10 — микрорайон Таврово-3».
Согласно обновлённому расписанию, автобус от остановки «Общежитие» будет отправляться в 6:30 вместо 6:40, а от остановки «Улица Новая» — в 7:20 вместо 7:40.
Корректировку внесли по просьбам пассажиров, сообщает Организатор пассажирских перевозок.
С 1 февраля в Белгороде и Белгородском районе вступили в силу изменения в расписании автобусов, актуальные до конца января 2026 года.
Обновлённое расписание можно найти на сайте Организатора пассажирских перевозок области, а также на busmap31.ru и сайте перевозчика ЕТК.