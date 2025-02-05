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Posted 5 февраля, 18:01

Published 5 февраля, 18:01

Modified 5 февраля, 18:01

Updated 5 февраля, 18:01

Ещё один белгородский автобус изменит своё расписание

По просьбам пассажиров: в Белгороде изменится расписание одного из автобусов

5 февраля 2025, 18:01
Фото: 1MI. Ещё один белгородский автобус изменит своё расписание

Автобус от Гринёвки в Белгороде изменит расписание

Сюжет
Автобус
Автобус № 117Т теперь будет выходить на маршрут чуть раньше.

С 6 февраля изменится время отправления двух утренних рейсов автобуса № 117Т «Гринёвка — микрорайон Таврово-10 — микрорайон Таврово-3».

Согласно обновлённому расписанию, автобус от остановки «Общежитие» будет отправляться в 6:30 вместо 6:40, а от остановки «Улица Новая» — в 7:20 вместо 7:40.

Корректировку внесли по просьбам пассажиров, сообщает Организатор пассажирских перевозок.

С 1 февраля в Белгороде и Белгородском районе вступили в силу изменения в расписании автобусов, актуальные до конца января 2026 года.

Обновлённое расписание можно найти на сайте Организатора пассажирских перевозок области, а также на busmap31.ru и сайте перевозчика ЕТК.

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#Анна Селищева#Город#Белгородский район#Расписание#Автобус#Новости Белгорода#Белгород
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