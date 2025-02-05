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Posted 5 февраля, 07:43

Published 5 февраля, 07:43

Modified 5 февраля, 07:45

Updated 5 февраля, 07:45

Белгородцы боятся повторения «курского сценария» в регионе

«Обстановка остаётся напряжённой»: белгородский оперштаб — о слухах про наступление

5 февраля 2025, 07:43
Фото: 1MI. Белгородцы боятся повторения «курского сценария» в регионе

В белгородском оперштабе ответили на слухи о якобы готовящемся наступлении ВСУ

Сюжет
Приграничье
Белгородцам напомнили о важности доверять только официальным источникам информации.

Белгородцы после появления слухов о якобы возможном наступлении ВСУ опасаются провокаций и прорывов на госгранице, в том числе в районе Шебекино.

«Не окажемся ли мы, шебекинцы, в ситуации как в Курской области?» — интересуются жители региона.

На вопрос ответили в оперативном штабе. Его представители призвали граждан не поддаваться панике и ориентироваться только на официальные источники.

«Сейчас это особенно важно — распространяется большое количество информации, не соответствующей действительности. Цель — посеять панику среди гражданского населения», — пояснили в оперштабе.

Обстановка на приграничной территории остаётся напряжённой, но все службы работают над защитой мирных жителей, подчеркнули в оперштабе.

Напомним, что в Совфеде считают, что повторение «курского сценария» в Белгородской области невозможно, так как ситуация находится под контролем российских военных структур.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Белгород#Оперштаб#Приграничье#СВО#Наступление ВСУ
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