«Обстановка остаётся напряжённой»: белгородский оперштаб — о слухах про наступление

Posted 5 февраля, 07:43
Published 5 февраля, 07:43
Modified 5 февраля, 07:45
Updated 5 февраля, 07:45
Белгородцы после появления слухов о якобы возможном наступлении ВСУ опасаются провокаций и прорывов на госгранице, в том числе в районе Шебекино.
«Не окажемся ли мы, шебекинцы, в ситуации как в Курской области?» — интересуются жители региона.
На вопрос ответили в оперативном штабе. Его представители призвали граждан не поддаваться панике и ориентироваться только на официальные источники.
«Сейчас это особенно важно — распространяется большое количество информации, не соответствующей действительности. Цель — посеять панику среди гражданского населения», — пояснили в оперштабе.
Обстановка на приграничной территории остаётся напряжённой, но все службы работают над защитой мирных жителей, подчеркнули в оперштабе.
Напомним, что в Совфеде считают, что повторение «курского сценария» в Белгородской области невозможно, так как ситуация находится под контролем российских военных структур.