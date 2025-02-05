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Posted 5 февраля, 07:10

Published 5 февраля, 07:10

Modified 5 февраля, 07:12

Updated 5 февраля, 07:12

Совет по защите традиционных ценностей ранее появился в Белгороде

Не все члены совета по традиционным ценностям в Белгороде в курсе, что туда попали

5 февраля 2025, 07:10
Фото: 1MI. Совет по защите традиционных ценностей ранее появился в Белгороде

Члены совета по традиционным ценностям в Белгороде высказались о его создании

В Белгородской области начал работу Совет по защите традиционных ценностей. Однако не все его члены знали о включении в состав.

В Белгородской области начал работу Совет по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Одним из его членов стал ректор Белгородского государственного института искусств и культуры Сергей Курганский. Он подчеркнул, что создание такого органа восполняет упущения в воспитательной работе и способствует укреплению традиционных ценностей среди молодёжи:

«Прекрасно, что мы исповедуем и в молодёжь внедряем традиционные ценности. Мы были лишены, к сожалению, долгое время этого»

Министр общественных коммуникаций региона Оксана Тарантова (которая также состоит в совете) объяснила, что создание соответствует указу президента.

Однако, судя по всему, не все участники были заранее осведомлены о включении в состав. Так, председатель регионального отделения Союза художников России Юрий Чернышев заявил, что не знал о своём участии в совете и не получал соответствующих уведомлений. Он также предложил адресовать этот вопрос губернатору.

«У нас нет ничего ценного», — сказал он в начале разговора с RTVI, отвечая на вопрос о целях этого органа.

Новый совет займётся вопросами сохранения и популяризации традиционных ценностей, однако детали его работы пока не раскрываются.

В состав Совета по защите традиционных ценностей Белгородской области вошли представители органов власти, культуры, науки и религиозных организаций.

Председателем совета стал губернатор Вячеслав Гладков. Заместителем председателя был назначен министр образования Андрей Милёхин, а секретарем — министр культуры Константин Курганский.

В совете также состоят заместитель губернатора Татьяна Киреева, министры спорта, здравоохранения, цифрового развития, социальной защиты и экономики, а также глава Белгородской митрополии владыка Иоанн. Также среди членов — ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская, председатель регионального отделения Союза писателей Вера Кобзарь, начальник УМВД Василий Умнов и другие.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Белгород#Традиционные ценности
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