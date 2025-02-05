Не все члены совета по традиционным ценностям в Белгороде в курсе, что туда попали

Однако, судя по всему, не все участники были заранее осведомлены о включении в состав. Так, председатель регионального отделения Союза художников России Юрий Чернышев заявил, что не знал о своём участии в совете и не получал соответствующих уведомлений. Он также предложил адресовать этот вопрос губернатору.