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Posted 5 февраля, 12:54

Published 5 февраля, 12:54

Modified 5 февраля, 12:54

Updated 5 февраля, 12:54

Сорняки тоже могут быть полезными

Не только вред: белгородские учёные нашли полезные свойства у агрессивного сорняка

5 февраля 2025, 12:54
Фото: 1MI. Сорняки тоже могут быть полезными

Белгородские учёные нашли пользу в одном из сорняков

Полезные свойства обнаружили у сорняка, который разрушает асфальтовое покрытие. Растение может помочь в борьбе с некоторыми заболеваниями.

Учёные из НИУ «БелГУ» нашли в сорняках, портящих асфальт при прорастании, полезные качества. Речь идёт о растении, которое именуется рейнутрией японской. Оно быстро прорастает и разрушает асфальт и пешеходные дорожки. Отличить их от других сорняков можно благодаря красной расцветке.

Оказалось, что такой «окрас» сорняк получает из-за накопленных антоцианов на основе цианидина, которые могут помочь в борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, пишет РИА «Новости».

Кроме того, в проростках обнаружилась и высокая концентрация пицеида. Он оказывает противовоспалительное и нейропротекторное действия. Пицеид есть и в винограде, однако в настолько высокой концентрации есть только в исследованном учёными сорняке.

Далее учёные хотят провести различные исследования проростков.

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#Александра Склярова#БелГУ#Наука#Белгород#Сорняк#Учёные
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