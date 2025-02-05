Не только вред: белгородские учёные нашли полезные свойства у агрессивного сорняка

Posted 5 февраля, 12:54
Published 5 февраля, 12:54
Modified 5 февраля, 12:54
Updated 5 февраля, 12:54
Учёные из НИУ «БелГУ» нашли в сорняках, портящих асфальт при прорастании, полезные качества. Речь идёт о растении, которое именуется рейнутрией японской. Оно быстро прорастает и разрушает асфальт и пешеходные дорожки. Отличить их от других сорняков можно благодаря красной расцветке.
Оказалось, что такой «окрас» сорняк получает из-за накопленных антоцианов на основе цианидина, которые могут помочь в борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, пишет РИА «Новости».
Кроме того, в проростках обнаружилась и высокая концентрация пицеида. Он оказывает противовоспалительное и нейропротекторное действия. Пицеид есть и в винограде, однако в настолько высокой концентрации есть только в исследованном учёными сорняке.
Далее учёные хотят провести различные исследования проростков.