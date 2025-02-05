Как будет выглядеть сквер возле храма в Белгороде после реконструкции? Фото проекта

Posted 5 февраля, 06:57
Published 5 февраля, 06:57
Modified 5 февраля, 06:59
Updated 5 февраля, 06:59
Благоустройство территории вблизи храма в Белгороде планируют провести уже в текущем году. Мэр Валентин Демидов встретился с местными жителями и узнал у них, каким они видят прихрамовый сквер.
Определиться с выбором дизайна удалось благодаря проектам — из них выбрали тот, за который оказалось больше всего голосов. Примерный вид обновлённой территории чиновник опубликовал на своей странице.
Так как в сквере расположен фонтан, особое внимание уделят и этой конструкции: его планируют сделать контактным. На остальной территории обновят пешеходные дорожки, разместят детские и спортивные площадки и теневые навесы, а также проведут озеленение.
Кроме того, чиновник попросил рабочих продумать варианты реализации требований жителей. Те попросили не убирать уже размещённую площадку для малышей и аккуратно отнестись к уже посаженным растениям.
Через полмесяца в областном центре планируется провести повторную встречу жителей микрорайона и мэра.