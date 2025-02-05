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Posted 5 февраля, 06:57

Published 5 февраля, 06:57

Modified 5 февраля, 06:59

Updated 5 февраля, 06:59

Одобренный жителями проект реконструкции храма Почаевской иконы Божьей матери

Как будет выглядеть сквер возле храма в Белгороде после реконструкции? Фото проекта

5 февраля 2025, 06:57
Фото: страница Валентина Демидова. Одобренный жителями проект реконструкции храма Почаевской иконы Божьей матери

Белгородцы обсудили с мэром благоустройство сквера у храма на Харгоре

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Новости Белгорода
Уже в этом году белгородцам обещают начать и закончить реконструкцию сквера возле храма Почаевской иконы Божьей матери. Как будет выглядеть эта территория?

Благоустройство территории вблизи храма в Белгороде планируют провести уже в текущем году. Мэр Валентин Демидов встретился с местными жителями и узнал у них, каким они видят прихрамовый сквер.

Определиться с выбором дизайна удалось благодаря проектам — из них выбрали тот, за который оказалось больше всего голосов. Примерный вид обновлённой территории чиновник опубликовал на своей странице.

Одобренный жителями проект реконструкции храма Почаевской иконы Божьей матери
Одобренный жителями проект реконструкции храма Почаевской иконы Божьей матери. Фото: страница Валентина Демидова

Так как в сквере расположен фонтан, особое внимание уделят и этой конструкции: его планируют сделать контактным. На остальной территории обновят пешеходные дорожки, разместят детские и спортивные площадки и теневые навесы, а также проведут озеленение.

Кроме того, чиновник попросил рабочих продумать варианты реализации требований жителей. Те попросили не убирать уже размещённую площадку для малышей и аккуратно отнестись к уже посаженным растениям.

Через полмесяца в областном центре планируется провести повторную встречу жителей микрорайона и мэра.

Текущее состояние фонтана у храма Почаевской иконы Божьей матери
Текущее состояние фонтана у храма Почаевской иконы Божьей матери
Текущее состояние фонтана у храма Почаевской иконы Божьей матери. Фото: страница Валентина Демидова

Напомним, что на строительные работы по благоустройства сквера хотят потратить 40,8 млн рублей.

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#Александра Склярова#Город#Сквер#Православный храм#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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