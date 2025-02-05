Гладков рассказал о программе «Сталь» для белгородских участников СВО

Posted 5 февраля, 08:59
Published 5 февраля, 08:59
Modified 5 февраля, 09:01
Updated 5 февраля, 09:01
Для белгородских участников и ветеранов специальной военной операции на Украине организуют специальные занятия, после которых они смогут занимать посты в правительстве или администрациях региона, в государственных компаниях или заниматься работой по воспитанию детей.
Речь идёт о региональной программе «Сталь», которую сделали по подобию федеральной «Время героев». Отбор на занятия стартует 17 февраля: кандидаты зарегистрируют своё участие, напишут эссе на тему «Почему я хочу участвовать в программе», а также пройдут собеседование и тестирование на знание основ в работе чиновников. После этого вплоть до 1 августа будет длиться их обучение.
Записаться на участие в программе могут даже те бойцы, которые в настоящее время находятся в зоне СВО. Однако обучение они пройдут только после возвращения домой.
«Будем сопровождать, помогать и подсказывать. Наша задача — выстроить как системную работу, так и индивидуальную поддержку. Всё, что знаем, — расскажем, всё покажем и где нужно — дадим советы. Главное — желание», — отметил Вячеслав Гладков.
О том, что из себя представляет новая программа, кто в ней сможет участвовать, кто входит в общественный совет и почему именно такое название, читайте в материале Бел.Ру.