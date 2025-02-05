Гладков рассказал о программе «Сталь» для белгородских участников СВО

Речь идёт о региональной программе «Сталь», которую сделали по подобию федеральной «Время героев». Отбор на занятия стартует 17 февраля: кандидаты зарегистрируют своё участие, напишут эссе на тему «Почему я хочу участвовать в программе», а также пройдут собеседование и тестирование на знание основ в работе чиновников. После этого вплоть до 1 августа будет длиться их обучение.