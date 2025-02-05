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Posted 5 февраля, 08:59

Published 5 февраля, 08:59

Modified 5 февраля, 09:01

Updated 5 февраля, 09:01

Гладков встретился с участниками новой программы

Гладков рассказал о программе «Сталь» для белгородских участников СВО

5 февраля 2025, 08:59
Фото: пресс-служба областного правительства. Гладков встретился с участниками новой программы
Сюжет
Хорошие новости
Белгородским военным, принимающим участие в СВО, помогут освоить новые профессии. О новой региональной программе сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Для белгородских участников и ветеранов специальной военной операции на Украине организуют специальные занятия, после которых они смогут занимать посты в правительстве или администрациях региона, в государственных компаниях или заниматься работой по воспитанию детей.

Речь идёт о региональной программе «Сталь», которую сделали по подобию федеральной «Время героев». Отбор на занятия стартует 17 февраля: кандидаты зарегистрируют своё участие, напишут эссе на тему «Почему я хочу участвовать в программе», а также пройдут собеседование и тестирование на знание основ в работе чиновников. После этого вплоть до 1 августа будет длиться их обучение.

Записаться на участие в программе могут даже те бойцы, которые в настоящее время находятся в зоне СВО. Однако обучение они пройдут только после возвращения домой.

«Будем сопровождать, помогать и подсказывать. Наша задача — выстроить как системную работу, так и индивидуальную поддержку. Всё, что знаем, — расскажем, всё покажем и где нужно — дадим советы. Главное — желание», — отметил Вячеслав Гладков.

О том, что из себя представляет новая программа, кто в ней сможет участвовать, кто входит в общественный совет и почему именно такое название, читайте в материале Бел.Ру.

Участники новой программы
Участники новой программы
Участники новой программы. Фото: пресс-служба областного правительства
Как будет закаляться «Сталь»: Гладков рассказал о новой программе для участников СВО
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Участник СВО#Хорошие новости#Региональная программа
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