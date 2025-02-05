Гладков: пять белгородских предприятий, вошедших в СЭЗ, вскоре получат преференции

Posted 5 февраля, 09:24
Published 5 февраля, 09:24
Modified 5 февраля, 09:26
Updated 5 февраля, 09:26
Такую поддержку уже в ближайшее время получат предприятия, размещённые в Шебекинском округе. Отмечается, что уже в первые четыре месяца текущего года компании получат обещанные льготы.
Так, на пяти земельных участках компании «Аллнекс Белгород», которые оказались включены в СЭЗ, могут создать 435 рабочих мест, что позволит увеличить выручку до 104 млрд рублей.
Сейчас в федеральном Министерстве экономического развития рассматривают ещё пять заявок от предпринимателей Белгородской области. Всего же вариант получить льготы заинтересовал более 200 предприятий региона. Участники программы смогут получать льготы, налог на имущество, воспользоваться пониженными страховыми взносами.
Важное условия для участия в программе: все предприятия должны находиться на территориях Грайворонского, Валуйского и Шебекинского округов, а также Белгородского, Борисовского, Краснояружского и Волоконовского районов.