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Posted 5 февраля, 09:24

Published 5 февраля, 09:24

Modified 5 февраля, 09:26

Updated 5 февраля, 09:26

Гладков: пять белгородских предприятий, вошедших в СЭЗ, вскоре получат преференции

Гладков: пять белгородских предприятий, вошедших в СЭЗ, вскоре получат преференции

5 февраля 2025, 09:24
Фото: Изображение Midjourney.
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Хорошие новости
В приграничном региона уже заключили первые пять контрактов об условиях работы в свободной экономической зоне (СЭЗ). О случившемся сообщил Вячеслав Гладков.

Такую поддержку уже в ближайшее время получат предприятия, размещённые в Шебекинском округе. Отмечается, что уже в первые четыре месяца текущего года компании получат обещанные льготы.

Так, на пяти земельных участках компании «Аллнекс Белгород», которые оказались включены в СЭЗ, могут создать 435 рабочих мест, что позволит увеличить выручку до 104 млрд рублей.

Сейчас в федеральном Министерстве экономического развития рассматривают ещё пять заявок от предпринимателей Белгородской области. Всего же вариант получить льготы заинтересовал более 200 предприятий региона. Участники программы смогут получать льготы, налог на имущество, воспользоваться пониженными страховыми взносами.

Важное условия для участия в программе: все предприятия должны находиться на территориях Грайворонского, Валуйского и Шебекинского округов, а также Белгородского, Борисовского, Краснояружского и Волоконовского районов.

Первые пять белгородских предприятий подпишут договор на участие в СЭЗ
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#Александра Склярова#Белгородская область#Предприятия#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости#СЭЗ
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