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Posted 5 февраля, 11:28

Published 5 февраля, 11:28

Modified 5 февраля, 11:30

Updated 5 февраля, 11:30

Владимир Базаров

Гладков отправил? Подтвердилась информация о новом месте работы Базарова

5 февраля 2025, 11:28
Фото: страница Владимира Базарова. Владимир Базаров

Владимир Базаров перешёл на работу в Курскую область

Сюжет
Черноземье
Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что его новым заместителем стал белгородский чиновник Владимир Базаров. Его посоветовал Гладков.

Пару дней назад стало известно, что замгубернатора по строительному и транспортному блокам региона Владимир Базаров решил по собственному желанию покинуть должность. Чуть позже появился слух, что его на тот же пост ждут в Курской области.

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В среду, 5 февраля, эту информацию подтвердил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он признался, что на должность врио замгубернатора Базарова посоветовал сам Вячеслав Гладков. Белгородский глаза «пожертвовал» своими кадрами для укрепления команды соседнего региона.

Хинштейн также добавил, что в Курской области стройблок находится не в лучшем состоянии.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Политика#Курская область#Черноземье#Чиновник#Белгород#Вячеслав Гладков#Владимир Базаров#Александр Хинштейн
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