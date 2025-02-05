Гладков отправил? Подтвердилась информация о новом месте работы Базарова

Posted 5 февраля, 11:28
Published 5 февраля, 11:28
Modified 5 февраля, 11:30
Updated 5 февраля, 11:30
Пару дней назад стало известно, что замгубернатора по строительному и транспортному блокам региона Владимир Базаров решил по собственному желанию покинуть должность. Чуть позже появился слух, что его на тот же пост ждут в Курской области.
В среду, 5 февраля, эту информацию подтвердил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Он признался, что на должность врио замгубернатора Базарова посоветовал сам Вячеслав Гладков. Белгородский глаза «пожертвовал» своими кадрами для укрепления команды соседнего региона.
Хинштейн также добавил, что в Курской области стройблок находится не в лучшем состоянии.