FPV-дрон ударил по авто в Белгородской области, прилёт был и возле частных домов

Posted 5 февраля, 12:08
Published 5 февраля, 12:08
Modified 5 февраля, 12:12
Updated 5 февраля, 12:12
Днём 5 февраля стало известно об атаках ВСУ на валуйское Двулучное и шебекинскую Новую Таволжанку. Есть разрушения.
В первом населённом пункте FPV-дрон атаковал машину. Повреждён только транспорт, пострадавших среди мирных жителей нет.
Тем временем Новая Таволжанка вновь попала под обстрел. Под ударом оказались частный дом и постройка на его территории, а также хозпостройка на соседнем участке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Накануне ВСУ атаковали восемь районов Белгородской области. Всего по региону 4 февраля выпустили 64 снаряда и 46 БПЛА. Обошлось без пострадавших.