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Posted 5 февраля, 12:08

Published 5 февраля, 12:08

Modified 5 февраля, 12:12

Updated 5 февраля, 12:12

Дрон атаковал авто в Белгородской области

FPV-дрон ударил по авто в Белгородской области, прилёт был и возле частных домов

5 февраля 2025, 12:08
Фото: 1MI. Дрон атаковал авто в Белгородской области

ВСУ атаковали Двулучное и Новую Таволжанку в Белгородской области

Сюжет
Обстрел
Один населённый пункт подвергся атаке БПЛА, второй попал под обстрел. Что известно о разрушениях?

Днём 5 февраля стало известно об атаках ВСУ на валуйское Двулучное и шебекинскую Новую Таволжанку. Есть разрушения.

В первом населённом пункте FPV-дрон атаковал машину. Повреждён только транспорт, пострадавших среди мирных жителей нет.

Тем временем Новая Таволжанка вновь попала под обстрел. Под ударом оказались частный дом и постройка на его территории, а также хозпостройка на соседнем участке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Накануне ВСУ атаковали восемь районов Белгородской области. Всего по региону 4 февраля выпустили 64 снаряда и 46 БПЛА. Обошлось без пострадавших.

Последствия атаки на авто в Валуйском округе Белгородской области
Последствия атаки на авто в Валуйском округе Белгородской области
Последствия атаки на авто в Валуйском округе Белгородской области. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Дроны ударили по многоквартирному и частным домам белгородцев: есть ли пострадавшие?
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