Есть претензии: Белгородская область рискует сорвать мусорную реформу?

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что планы по обращению с отходами в регионах не позволяют достичь национальных целей к 2030 году. Основные проблемы связаны с проектированием инфраструктуры по сортировке и переработке мусора, что может привести к невозможности стопроцентной обработки ТКО и снижению их захоронения в два раза.