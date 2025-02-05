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Posted 5 февраля, 06:42

Published 5 февраля, 06:42

Modified 5 февраля, 06:44

Updated 5 февраля, 06:44

«Мусорная» проблема в Белгородской области остаётся актуальной

Есть претензии: Белгородская область рискует сорвать мусорную реформу?

5 февраля 2025, 06:42
Фото: 1MI. «Мусорная» проблема в Белгородской области остаётся актуальной

Белгородская область вошла в число регионов с риском срыва мусорной реформы

Сюжет
Мусор
Белгородская область и ещё три региона ЦФО рискуют сорвать мусорную реформу. К такому выводу пришёл Российский экологический оператор после проверки.

Несколько регионов в Центральной России столкнулись с риском срыва мусорной реформы. В числе тех, к кому обращены претензии, оказалась и Белгородская область, пишет «Российская газета».

Российский экологический оператор (РЭО) провёл мониторинг и выявил, что 21 из 43 проверенных регионов разработали территориальные схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на низком уровне.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что планы по обращению с отходами в регионах не позволяют достичь национальных целей к 2030 году. Основные проблемы связаны с проектированием инфраструктуры по сортировке и переработке мусора, что может привести к невозможности стопроцентной обработки ТКО и снижению их захоронения в два раза.

Белгородцы неоднократно обращали внимание на нерегулярный вывоз мусора, несмотря на заверения властей о постепенном решении проблемы. Губернатор Вячеслав Гладков признал, что полностью нормализовать вывоз ТКО пока не удалось.

С 1 ноября после расторжения контракта с «Еврологистиком» в Белгородской области вывозом твёрдых коммунальных отходов занимаются три новых перевозчика. Область разделили на три зоны, в каждой из которых работает свой подрядчик, а также задействована муниципальная техника.

Не удавалось полностью наладить вывоз мусора в том числе из-за нехватки водителей.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Мусор#Цфо#Белгород
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