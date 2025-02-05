Есть претензии: Белгородская область рискует сорвать мусорную реформу?

Posted 5 февраля, 06:42
Published 5 февраля, 06:42
Modified 5 февраля, 06:44
Updated 5 февраля, 06:44
Несколько регионов в Центральной России столкнулись с риском срыва мусорной реформы. В числе тех, к кому обращены претензии, оказалась и Белгородская область, пишет «Российская газета».
Российский экологический оператор (РЭО) провёл мониторинг и выявил, что 21 из 43 проверенных регионов разработали территориальные схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на низком уровне.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что планы по обращению с отходами в регионах не позволяют достичь национальных целей к 2030 году. Основные проблемы связаны с проектированием инфраструктуры по сортировке и переработке мусора, что может привести к невозможности стопроцентной обработки ТКО и снижению их захоронения в два раза.
Белгородцы неоднократно обращали внимание на нерегулярный вывоз мусора, несмотря на заверения властей о постепенном решении проблемы. Губернатор Вячеслав Гладков признал, что полностью нормализовать вывоз ТКО пока не удалось.
С 1 ноября после расторжения контракта с «Еврологистиком» в Белгородской области вывозом твёрдых коммунальных отходов занимаются три новых перевозчика. Область разделили на три зоны, в каждой из которых работает свой подрядчик, а также задействована муниципальная техника.
Не удавалось полностью наладить вывоз мусора в том числе из-за нехватки водителей.