«Домклик»: В ЦФО проживают одни из самых активных покупателей квартир на вторичке

Posted 5 февраля, 07:40
Published 5 февраля, 07:40
Modified 5 февраля, 07:42
Updated 5 февраля, 07:42
Был проанализирован период времени с ноября 2024 года (после того как Банк России повысил ключевую ставку до 21%) по январь 2025 года.
Было установлено, что средний возраст ипотечника на вторичном рынке жилья в РФ составляет 38 лет. Наиболее молодым макрорегионом на этом фоне можно считать Северный Кавказ с заемщиками среднего возраста 35 лет, пишет gorod55.ru. Чуть больше половины всех выдач ипотеки на вторичку — 55% — приходится на женщин. Примечательно, что в субъектах, расположенных на юге страны и на Северном Кавказе, доля женщин среди ипотечных заемщиков превышает средние показатели по стране — порядка 60%. 58% на момент оформления ипотеки находятся в официально зарегистрированном браке (в СКФО — 63%, в ДФО — 46%). Если сравнивать последние изученные показатели с аналогичными, но годичной давности, то в основном указанные значения почти не изменились.
На этом фоне виден значительный рост доходов покупателей недвижимости на вторичном рынке жилья — более чем в два раза (с 84 тысяч рублей до 168 тысяч рублей в среднем по РФ). Стоит отметить, что при этом в ЦФО медианный доход значительно выше среднероссийского — речь идет о 243 тысячах рублей, а в СКФО данный показатель равняется гораздо более скромным 90 тысячам рублей.
Исследованные аналитиками данные показывают, что большинство ипотечников, покупающих готовые квартиры, не имеют детей (80%). А доля многодетных семей гораздо более скромна — 1%. Даже на Северном Кавказе, который известен своей традицией многодетности, семей с тремя и более детьми среди ипотечников на вторичке только 1,6%.
Больше всего продаж готовых квартир в ипотеку зарегистрировано в Центральном (25,7%) и Приволжском федеральных округах (24,5%). Минимальное количество сделок на рынке готового жилья по России наблюдается в ДФО и СКФО — порядка 5% от суммарного количества по стране. Аналитики считают, что причиной тому — жесткие условия «Дальневосточной ипотеки» в ДФО и особенности рынка предложения в СКФО (местное население предпочитает загородную недвижимость многоэтажному жилью).
При этом большинство сделок на вторичном рынке жилья в России по-прежнему заключается в крупнейших регионах — Москве (5%), Подмосковье (7,7%), Татарстане (5,8%), Свердловской области (4,3%), Башкортостане (4,2%).