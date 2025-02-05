«Домклик»: В ЦФО проживают одни из самых активных покупателей квартир на вторичке

Было установлено, что средний возраст ипотечника на вторичном рынке жилья в РФ составляет 38 лет. Наиболее молодым макрорегионом на этом фоне можно считать Северный Кавказ с заемщиками среднего возраста 35 лет, пишет gorod55.ru. Чуть больше половины всех выдач ипотеки на вторичку — 55% — приходится на женщин. Примечательно, что в субъектах, расположенных на юге страны и на Северном Кавказе, доля женщин среди ипотечных заемщиков превышает средние показатели по стране — порядка 60%. 58% на момент оформления ипотеки находятся в официально зарегистрированном браке (в СКФО — 63%, в ДФО — 46%). Если сравнивать последние изученные показатели с аналогичными, но годичной давности, то в основном указанные значения почти не изменились.