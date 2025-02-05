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Posted 5 февраля, 15:52

Published 5 февраля, 15:52

Modified 5 февраля, 15:54

Updated 5 февраля, 15:54

Последствия атаки БПЛА в Белгородской области

Детонация FPV-дрона привела к пожару, а под Белгородом БПЛА атаковал грузовик

5 февраля 2025, 15:52
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки БПЛА в Белгородской области

ВСУ атаковали дронами два района Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Под удар попали Шебекинский округ и Белгородский район. В первом после атаки произошёл пожар.

В Шебекинском округе детонация FPV-дрона привела к пожару. Вспыхнул строительный вагончик на территории фермерского хозяйства. Огонь уже потушили. Известно, что происшествие случилось в хуторе Ржавец.

Сегодня под удар в Шебекинском округе также попала Новая Таволжанка. После прилёта разрушения есть в частном доме и двух надворных постройках.

Ещё один беспилотник ударил по грузовику на дороге Октябрьский — Бессоновка. Повреждён только транспорт, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

За сегодняшний день под удар также попали Белгород и валуйское Двулучное. В столице региона пострадал мужчина, также разрушения есть на одном из предприятий. В Двулучном дрон ударил по машине, но обошлось без раненых.

Вчера, 4 февраля, пострадавших в результате атак тоже не было. Вместе с тем повреждены несколько домов и соцобъектов, в трёх районах из-за ударов наблюдались временные перебои с электричеством.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Белгород#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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