Детонация FPV-дрона привела к пожару, а под Белгородом БПЛА атаковал грузовик

Posted 5 февраля, 15:52
Published 5 февраля, 15:52
Modified 5 февраля, 15:54
Updated 5 февраля, 15:54
В Шебекинском округе детонация FPV-дрона привела к пожару. Вспыхнул строительный вагончик на территории фермерского хозяйства. Огонь уже потушили. Известно, что происшествие случилось в хуторе Ржавец.
Сегодня под удар в Шебекинском округе также попала Новая Таволжанка. После прилёта разрушения есть в частном доме и двух надворных постройках.
Ещё один беспилотник ударил по грузовику на дороге Октябрьский — Бессоновка. Повреждён только транспорт, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
За сегодняшний день под удар также попали Белгород и валуйское Двулучное. В столице региона пострадал мужчина, также разрушения есть на одном из предприятий. В Двулучном дрон ударил по машине, но обошлось без раненых.
Вчера, 4 февраля, пострадавших в результате атак тоже не было. Вместе с тем повреждены несколько домов и соцобъектов, в трёх районах из-за ударов наблюдались временные перебои с электричеством.