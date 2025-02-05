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Posted 5 февраля, 11:11

Published 5 февраля, 11:11

Modified 5 февраля, 11:11

Updated 5 февраля, 11:11

Что подарить начальнику на 23 февраля?

Что подарить начальнику на 23 февраля?

5 февраля 2025, 11:11
Фото: Изображение Midjourney. Что подарить начальнику на 23 февраля?
Сюжет
Праздник
Приближается День защитника Отечества. Женщины будут поздравлять мужей, сыновей, друзей и коллег. Если с подарками близким определиться проще, то выбор презента для руководителя — дело непростое. В этой статье поделимся оригинальными идеями на тему «что подарить начальнику на 23 февраля».

Канцтовары премиум-качества

Ежедневник, ручка, органайзеры, кредитницы и визитницы — всё это неотъемлемые атрибуты делового человека, поэтому всегда будут актуальны и порадуют адресата. Главное — выбрать качественные товары по соответствующей цене. Чтобы сделать подарок особенно запоминающимся, можно заказать гравировку с именем руководителя или словами тёплых пожеланий.

Ежедневник, ручка, органайзеры, кредитницы и визитницы — всё это неотъемлемые атрибуты делового человека, поэтому всегда будут актуальны и порадуют адресата
Ежедневник, ручка, органайзеры, кредитницы и визитницы — всё это неотъемлемые атрибуты делового человека, поэтому всегда будут актуальны и порадуют адресата. Фото: freepik.com

Кофе, чай, крепкие напитки

С чего начинает рабочий день ваш босс? С чашечки крепкого чая или ароматного кофе. Зная о его пристрастиях, можно рассмотреть в качестве подарка на 23 февраля кофейные боксы с коллекцией из разных сортов кофе, наборы для чаепития, оригинальные керамические чашки, наборы для эспрессо и другие аналогичные товары. Если в корпоративной культуре компании допустимы крепкие напитки, то можно подарить бутылку качественного вина или виски, а также набор сомелье и комплект стильных бокалов.

Зная о пристрастиях начальника, можно рассмотреть в качестве подарка на 23 февраля кофейные боксы, наборы для чаепития, оригинальные керамические чашки, наборы для эспрессо
Зная о пристрастиях начальника, можно рассмотреть в качестве подарка на 23 февраля кофейные боксы, наборы для чаепития, оригинальные керамические чашки, наборы для эспрессо. Фото: freepik.com

Подарочные сертификаты

«Что подарить на 23 февраля человеку, у которого всё есть?» На этот вопрос есть оптимальный ответ — подарочный сертификат. Как правило, это возможность подарить начальнику по-настоящему незабываемый досуг и яркие впечатления — будь это сертификат на квест или комплекс спа-процедур. Такое подарок отличается оригинальностью и гарантирует искреннюю радость адресата.

Подарочный сертификат — это возможность подарить начальнику по-настоящему незабываемый досуг и яркие впечатления
Подарочный сертификат — это возможность подарить начальнику по-настоящему незабываемый досуг и яркие впечатления. Фото: freepik.com

Декор рабочего пространства

Наверняка у вашего начальника очень красивый и со вкусом обставленный кабинет. Но никогда не помешает привнести в интерьер нечто новое, какой-то оригинальный акцент. Это могут быть картины или репродукции в красивых рамках, необычные вазы, пепельницы из стекла или мрамора, напольные экзотические цветы в живописных горшках, аксессуары для рабочего стола и многое другое.

Не помешает привнести в интерьер кабинета начальника нечто новое, какой-то оригинальный акцент
Не помешает привнести в интерьер кабинета начальника нечто новое, какой-то оригинальный акцент. Фото: freepik.com

Книги

Если вы знаете, что ваш руководитель книгочей, то лучшего подарка на 23 февраля, чем хорошая книга, точно не сыскать. Хорошо, если вы знаете вкусовые предпочтения начальника, к каким жанрам он тяготеет: детективам, фэнтези, триллерам, историческим романам. И исходя из этого подарить набор из нескольких изданий от мэтров этого жанра. В любом случае набор сочинений вечной классики — Чехова, Булгакова, Толстого — порадует каждого книгомана.

Если вы знаете, что ваш руководитель книгочей, то лучшего подарка на 23 февраля, чем хорошая книга, точно не сыскать
Если вы знаете, что ваш руководитель книгочей, то лучшего подарка на 23 февраля, чем хорошая книга, точно не сыскать. Фото: freepik.com

Гаджеты

Отличная идея для подарка на 23 февраля — оригинальные гаджеты и электронные аксессуары, ассортимент которых сегодня становится всё шире. Это может быть умная колонка, оригинальный LED-светильник, который меняет режимы освещения, умная кружка, которой можно управлять прямо с телефона, регулируя температуру напитка, электронная подушка-массажёр, портативный проектор, наушники и пр.

Отличная идея для подарка на 23 февраля — оригинальные гаджеты и электронные аксессуар: умная колонка, LED-светильник, умная кружка, портативный проектор и др.
Отличная идея для подарка на 23 февраля — оригинальные гаджеты и электронные аксессуар: умная колонка, LED-светильник, умная кружка, портативный проектор и др.. Фото: freepik.com

Аксессуары

Косметика, одежда и парфюм считаются очень личными подарками — подобные вещи не рекомендуется рассматривать в качестве презента. А вот аксессуары могут быть вполне нейтральным подарком. К примеру, качественный добротный зонт от известного бренда, стильная кожаная папка для документов, красивый шарф из натуральной ткани — шерсти или кашемира, кейс или сумка для ноутбука, галстук, портсигар, портмоне.

Аксессуары могут быть вполне нейтральным подарком: зонт, папка для документов, сумка для ноутбука, галстук, портмоне
Аксессуары могут быть вполне нейтральным подарком: зонт, папка для документов, сумка для ноутбука, галстук, портмоне. Фото: freepik.com

Творческие подарки

Если вы работаете в творческом коллективе и у вас нет строгой субординации «начальство — подчинённые», то на 23 февраля вполне может быть уместен и креативный презент. К примеру, шарж-портрет или кукла-шарж, которые подчеркнут яркие качества босса, его индивидуальность. Ещё одна идея для коллег — записать яркое и зрелищное видеопоздравление с музыкальным сопровождением. В этом случае всё зависит от вашей фантазии.

И напоследок — ориентируйтесь в выборе подарка на личность, а не руководящий статус. Проанализируйте характер человека, стиль его общения, любимые привычки и увлечения. Это поможет сделать правильный выбор.

На 23 февраля вполне может быть уместен и креативный презент, который подчеркнет яркие качества босса, его индивидуальность
На 23 февраля вполне может быть уместен и креативный презент, который подчеркнет яркие качества босса, его индивидуальность. Фото: freepik.com
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