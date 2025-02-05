Что подарить начальнику на 23 февраля?

С чего начинает рабочий день ваш босс? С чашечки крепкого чая или ароматного кофе. Зная о его пристрастиях, можно рассмотреть в качестве подарка на 23 февраля кофейные боксы с коллекцией из разных сортов кофе, наборы для чаепития, оригинальные керамические чашки, наборы для эспрессо и другие аналогичные товары. Если в корпоративной культуре компании допустимы крепкие напитки, то можно подарить бутылку качественного вина или виски, а также набор сомелье и комплект стильных бокалов.