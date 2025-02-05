Что подарить начальнику на 23 февраля?

Posted 5 февраля, 11:11
Published 5 февраля, 11:11
Modified 5 февраля, 11:11
Updated 5 февраля, 11:11
Ежедневник, ручка, органайзеры, кредитницы и визитницы — всё это неотъемлемые атрибуты делового человека, поэтому всегда будут актуальны и порадуют адресата. Главное — выбрать качественные товары по соответствующей цене. Чтобы сделать подарок особенно запоминающимся, можно заказать гравировку с именем руководителя или словами тёплых пожеланий.
С чего начинает рабочий день ваш босс? С чашечки крепкого чая или ароматного кофе. Зная о его пристрастиях, можно рассмотреть в качестве подарка на 23 февраля кофейные боксы с коллекцией из разных сортов кофе, наборы для чаепития, оригинальные керамические чашки, наборы для эспрессо и другие аналогичные товары. Если в корпоративной культуре компании допустимы крепкие напитки, то можно подарить бутылку качественного вина или виски, а также набор сомелье и комплект стильных бокалов.
«Что подарить на 23 февраля человеку, у которого всё есть?» На этот вопрос есть оптимальный ответ — подарочный сертификат. Как правило, это возможность подарить начальнику по-настоящему незабываемый досуг и яркие впечатления — будь это сертификат на квест или комплекс спа-процедур. Такое подарок отличается оригинальностью и гарантирует искреннюю радость адресата.
Наверняка у вашего начальника очень красивый и со вкусом обставленный кабинет. Но никогда не помешает привнести в интерьер нечто новое, какой-то оригинальный акцент. Это могут быть картины или репродукции в красивых рамках, необычные вазы, пепельницы из стекла или мрамора, напольные экзотические цветы в живописных горшках, аксессуары для рабочего стола и многое другое.
Если вы знаете, что ваш руководитель книгочей, то лучшего подарка на 23 февраля, чем хорошая книга, точно не сыскать. Хорошо, если вы знаете вкусовые предпочтения начальника, к каким жанрам он тяготеет: детективам, фэнтези, триллерам, историческим романам. И исходя из этого подарить набор из нескольких изданий от мэтров этого жанра. В любом случае набор сочинений вечной классики — Чехова, Булгакова, Толстого — порадует каждого книгомана.
Отличная идея для подарка на 23 февраля — оригинальные гаджеты и электронные аксессуары, ассортимент которых сегодня становится всё шире. Это может быть умная колонка, оригинальный LED-светильник, который меняет режимы освещения, умная кружка, которой можно управлять прямо с телефона, регулируя температуру напитка, электронная подушка-массажёр, портативный проектор, наушники и пр.
Косметика, одежда и парфюм считаются очень личными подарками — подобные вещи не рекомендуется рассматривать в качестве презента. А вот аксессуары могут быть вполне нейтральным подарком. К примеру, качественный добротный зонт от известного бренда, стильная кожаная папка для документов, красивый шарф из натуральной ткани — шерсти или кашемира, кейс или сумка для ноутбука, галстук, портсигар, портмоне.
Если вы работаете в творческом коллективе и у вас нет строгой субординации «начальство — подчинённые», то на 23 февраля вполне может быть уместен и креативный презент. К примеру, шарж-портрет или кукла-шарж, которые подчеркнут яркие качества босса, его индивидуальность. Ещё одна идея для коллег — записать яркое и зрелищное видеопоздравление с музыкальным сопровождением. В этом случае всё зависит от вашей фантазии.
И напоследок — ориентируйтесь в выборе подарка на личность, а не руководящий статус. Проанализируйте характер человека, стиль его общения, любимые привычки и увлечения. Это поможет сделать правильный выбор.