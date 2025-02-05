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Posted 5 февраля, 14:40

Published 5 февраля, 14:40

Modified 5 февраля, 14:40

Updated 5 февраля, 14:40

«Королевскими» считаются двойни «мальчик и девочка»

Четыре из семи двоен в Белгородской области оказались «королевскими»

5 февраля 2025, 14:40
Фото: 1MI. «Королевскими» считаются двойни «мальчик и девочка»

В Белгородской области в январе родилось семь двоен

Сюжет
Дети
Двойняшки родились в Белгороде и Белгородском районе, Старом Осколе, Губкинском и Шебекинском округах.

В январе 2025 года в Белгородской области зарегистрировали семь пар двойняшек. Среди 14 новорождённых — шесть мальчиков и восемь девочек.

В Белгородском районе было две пары: одна состоит исключительно из девочек, другая — мальчик и девочка.

В Губкинском округе зарегистрировали две пары, где родилось по мальчику и по девочке («королевские» двойняшки).

По одной паре двойняшек появились в Белгороде, Старооскольском и Шебекинском округах. В Белгороде родились мальчики, в Старом Осколе — девочки, а в Шебекинском округе — «королевская» двойня.

В первой зарегистрированной двойне 2025 года было две девочки. Их назвали Злата и Мирра. Они родились в Старооскольском горокруге ещё 30 декабря 2024 года.

В 2024 году в регионе родилось 236 двойняшек, а в 2023 году — 228.

В Белгородской области зарегистрировали первую двойню с необычными именами
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Дети#Белгород#Новорождённые#Двойняшки
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