Четыре из семи двоен в Белгородской области оказались «королевскими»

Posted 5 февраля, 14:40
Published 5 февраля, 14:40
Modified 5 февраля, 14:40
Updated 5 февраля, 14:40
В январе 2025 года в Белгородской области зарегистрировали семь пар двойняшек. Среди 14 новорождённых — шесть мальчиков и восемь девочек.
В Белгородском районе было две пары: одна состоит исключительно из девочек, другая — мальчик и девочка.
В Губкинском округе зарегистрировали две пары, где родилось по мальчику и по девочке («королевские» двойняшки).
По одной паре двойняшек появились в Белгороде, Старооскольском и Шебекинском округах. В Белгороде родились мальчики, в Старом Осколе — девочки, а в Шебекинском округе — «королевская» двойня.
В первой зарегистрированной двойне 2025 года было две девочки. Их назвали Злата и Мирра. Они родились в Старооскольском горокруге ещё 30 декабря 2024 года.
В 2024 году в регионе родилось 236 двойняшек, а в 2023 году — 228.