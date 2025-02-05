Без Гладкова: белгородский губернатор не попал в состав президиума Госсовета

Posted 5 февраля, 14:06
Published 5 февраля, 14:06
Modified 5 февраля, 14:08
Updated 5 февраля, 14:08
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о включении чиновников в президиум Госсовета. Нововведения вступили в силу с сегодняшнего дня, 5 февраля.
Не оказалось в перечне и других чиновников. Например, губернатора Курганской области, главы Донецкой Народной республики, руководителя Краснодарского края и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.
На этот раз в список попали 26 человек, включая глав 20 регионов и мэра Москвы.
Добавим, что избранные председателем члены президиума решают возникшие в Госсовете вопросы, рассматривают план работы, назначают темы заседаний, анализируют качество работы и занимаются другими вещами.