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Posted 5 февраля, 14:06

Published 5 февраля, 14:06

Modified 5 февраля, 14:08

Updated 5 февраля, 14:08

Вячеслав Гладков

Без Гладкова: белгородский губернатор не попал в состав президиума Госсовета

5 февраля 2025, 14:06
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Вячеслав Гладков

Путин не включил Гладкова в состав президиума Госсовета РФ

В новом году в структуре президиума Госсовета РФ не оказалось белгородского губернатора. Документ, подтверждающий изменения, опубликовали в Сети.

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о включении чиновников в президиум Госсовета. Нововведения вступили в силу с сегодняшнего дня, 5 февраля.

Ранее, в 2021-м и 2023-ем годах, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оказывался в списке людей, вступивших в президиум, однако в этот раз его персону не включили.

Не оказалось в перечне и других чиновников. Например, губернатора Курганской области, главы Донецкой Народной республики, руководителя Краснодарского края и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

На этот раз в список попали 26 человек, включая глав 20 регионов и мэра Москвы.

Добавим, что избранные председателем члены президиума решают возникшие в Госсовете вопросы, рассматривают план работы, назначают темы заседаний, анализируют качество работы и занимаются другими вещами.

Путин включил Гладкова в состав президиума Госсовета
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#Александра Склярова#Белгородская область#Россия#Госсовет#Президиум#Белгород
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