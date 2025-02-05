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Posted 5 февраля, 15:10

Published 5 февраля, 15:10

Modified 5 февраля, 15:12

Updated 5 февраля, 15:12

Проект сквера у храма «без крестов»

Белгородцев задело отсутствие на храме крестов, но в епархии на проект не обиделись

5 февраля 2025, 15:10
Фото: страница Валентина Демидова. Проект сквера у храма «без крестов»

Белгородцев возмутило отсутствие крестов на храме в проекте реконструкции сквера

Сюжет
Новости Белгорода
Свои жалобы белгородцы оставляли в Сети. В местной епархии же не обиделись и эскиз оценили. Ситуацию прокомментировал мэр Белгорода Валентин Демидов.

Мэр областного центра Валентин Демидов опубликовал в Сети проект реконструкции сквера возле храма Почаевской иконы Божьей матери. По его словам, внешний вид территории выбирали сами жители, поэтому власти выбрали тот эскиз, который получил больше всего голосов.

Однако оказалось, что других жителей, увидевших проект в Сети, возмутило отсутствие на картинке крестов на храме. Свои жалобы они оставили в интернете.

Ситуацию объяснил сам мэр. Он отметил, что проект лишь передаёт общий вид будущего сквера, однако ошибку признал и пообещал довести до ответственных лиц эту информацию, чтобы они доработали имеющиеся эскизы.

Отсутствие крестов прокомментировали и в местной епархии. Там обижаться на ошибку не стали и отнеслись к ситуации с пониманием.

«В мэрии нам сказали, что это ошибка, банальный недосмотр. Мы понимаем, что люди, которые рисуют сквер, вряд ли обладают знаниями о церковном зодчестве, поэтому они храм оцифровали, он очень похож, но недосмотрели, никакого умысла здесь не было», — объяснили изданию «Подъём» в епархии.

Сам проект сквера священникам очень понравился: «План реконструкции выглядит очень круто».

Как будет выглядеть сквер возле храма в Белгороде после реконструкции? Фото проекта
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