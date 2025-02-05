Белгородцев задело отсутствие на храме крестов, но в епархии на проект не обиделись

Posted 5 февраля, 15:10
Published 5 февраля, 15:10
Modified 5 февраля, 15:12
Updated 5 февраля, 15:12
Мэр областного центра Валентин Демидов опубликовал в Сети проект реконструкции сквера возле храма Почаевской иконы Божьей матери. По его словам, внешний вид территории выбирали сами жители, поэтому власти выбрали тот эскиз, который получил больше всего голосов.
Однако оказалось, что других жителей, увидевших проект в Сети, возмутило отсутствие на картинке крестов на храме. Свои жалобы они оставили в интернете.
Ситуацию объяснил сам мэр. Он отметил, что проект лишь передаёт общий вид будущего сквера, однако ошибку признал и пообещал довести до ответственных лиц эту информацию, чтобы они доработали имеющиеся эскизы.
Отсутствие крестов прокомментировали и в местной епархии. Там обижаться на ошибку не стали и отнеслись к ситуации с пониманием.
«В мэрии нам сказали, что это ошибка, банальный недосмотр. Мы понимаем, что люди, которые рисуют сквер, вряд ли обладают знаниями о церковном зодчестве, поэтому они храм оцифровали, он очень похож, но недосмотрели, никакого умысла здесь не было», — объяснили изданию «Подъём» в епархии.
Сам проект сквера священникам очень понравился: «План реконструкции выглядит очень круто».