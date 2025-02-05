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Posted 5 февраля, 17:07

Published 5 февраля, 17:07

Modified 5 февраля, 17:09

Updated 5 февраля, 17:09

Ещё одного белгородца вернули из плена

Белгородца удалось вернуть из плена ВСУ

5 февраля 2025, 17:07
Фото: 1MI. Ещё одного белгородца вернули из плена
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Новости Белгорода
Всего 5 февраля вернули 150 военнослужащих ВС РФ.

Из плена ВСУ вернули ещё одного жителя Белгородской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Жанна Киреева.

В начале января в областном правительстве сообщили, что из плена удалось вызволить 44 белгородца. 25 из них попали на службу по мобилизации, 15 ранее подписали контракт, остальные — добровольцы и срочники.

Спустя несколько дней стало известно, что в результате январского обмена в РФ вернётся ещё один белгородец. При этом некоторые источники утверждали, что бойцов якобы было двое, но информацию белгородский омбудсмен не подтвердила.

Как сообщили в Минобороны РФ, 5 февраля состоялся обмен по формуле 150 на 150.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Плен#Возвращение#СВО#Жанна Киреева
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