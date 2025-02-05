Белгородца удалось вернуть из плена ВСУ

Posted 5 февраля, 17:07
Published 5 февраля, 17:07
Modified 5 февраля, 17:09
Updated 5 февраля, 17:09
Из плена ВСУ вернули ещё одного жителя Белгородской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Жанна Киреева.
В начале января в областном правительстве сообщили, что из плена удалось вызволить 44 белгородца. 25 из них попали на службу по мобилизации, 15 ранее подписали контракт, остальные — добровольцы и срочники.
Спустя несколько дней стало известно, что в результате январского обмена в РФ вернётся ещё один белгородец. При этом некоторые источники утверждали, что бойцов якобы было двое, но информацию белгородский омбудсмен не подтвердила.