Белгородка получит премию президента за уникальную разработку для космонавтов

Posted 5 февраля, 16:15
Published 5 февраля, 16:15
Modified 5 февраля, 16:15
Updated 5 февраля, 16:15
Белгородка Наталья Черкашина, которая работает в БГТУ имени В. Г. Шухова ведущим научным сотрудником, разработала специальный материал для защиты космонавтов и их специального оборудования. Разработка поможет уберечься от космической радиации.
Утверждается, что новые костюмы могут содержать в себе до 70% нанонаполнителей, хотя все существующие аналоги не превышают 30%. Материалы уже прошли испытания, поэтому разработка стала открытием, пишет ТАСС.
Благодаря белгородке, космонавты смогут длительный период находиться в космосе и использовать стандартные микросхемы, поэтому трат тоже окажется меньше.
За такую уникальную разработку белгородку удостоили награды. Черкашиной выдадут премию президента для молодых учёных.