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Posted 5 февраля, 16:15

Published 5 февраля, 16:15

Modified 5 февраля, 16:15

Updated 5 февраля, 16:15

Наталья Черкашина

Белгородка получит премию президента за уникальную разработку для космонавтов

5 февраля 2025, 16:15
Фото: t.me/trueBSTU. Наталья Черкашина
Премию Наталья Черкашина получит за защиту космонавтов от радиации.

Белгородка Наталья Черкашина, которая работает в БГТУ имени В. Г. Шухова ведущим научным сотрудником, разработала специальный материал для защиты космонавтов и их специального оборудования. Разработка поможет уберечься от космической радиации.

Утверждается, что новые костюмы могут содержать в себе до 70% нанонаполнителей, хотя все существующие аналоги не превышают 30%. Материалы уже прошли испытания, поэтому разработка стала открытием, пишет ТАСС.

Благодаря белгородке, космонавты смогут длительный период находиться в космосе и использовать стандартные микросхемы, поэтому трат тоже окажется меньше.

За такую уникальную разработку белгородку удостоили награды. Черкашиной выдадут премию президента для молодых учёных.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Наука#БГТУ им. Шухова#Космос#Белгород#Учёный
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