150 российских военнослужащих удалось вернуть из плена

Сейчас освобождённые военные находятся в Белоруссии, где получают медицинскую и психологическую помощь. Им также предоставили возможность связаться с близкими. В ближайшее время их отправят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.