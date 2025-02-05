150 российских военнослужащих удалось вернуть из плена

Posted 5 февраля, 14:18
Published 5 февраля, 14:18
Modified 5 февраля, 14:20
Updated 5 февраля, 14:20
Ещё 150 российских военнослужащих удалось вернуть в рамках обмена военнопленными. С подконтрольной Киеву территории их передали в обмен на 150 бойцов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Сейчас освобождённые военные находятся в Белоруссии, где получают медицинскую и психологическую помощь. Им также предоставили возможность связаться с близкими. В ближайшее время их отправят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
В организации обмена приняли участие Объединённые Арабские Эмираты, которые выступили посредниками в гуманитарной миссии.
Есть ли среди освобождённых белгородцы, пока точно не известно. Некоторые украинские источники опубликовали информацию, что среди них может быть один житель Белгородской области. Однако подтверждения пока нет.
Напомним, что в середине января стало известно о возвращении 25 военных из плена ВСУ. По данным омбудсмена Белгородской области Жанны Киреевой, среди них был один белгородец.