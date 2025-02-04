«Замуровали входы и рассыпали отраву»? Белгородцы бьют тревогу из-за гибели кошек

Posted 4 февраля, 08:05
Published 4 февраля, 08:05
Modified 4 февраля, 08:05
Updated 4 февраля, 08:05
Жительница Белгорода пожаловалась на жестокое обращение с животными в её доме на улице 5 Августа.
«Наши соседи, действуя вопреки нормам гуманности и здравого смысла, совершили действия, которые привели к трагическим последствиям. Они незаконно замуровали все входы в подвал, рассыпали отраву на полу в подвале и на прилегающей территории, а затем закрыли дверь в подвал на новый замок. В результате этих действий погибли четыре котёнка и кот-подросток», — пишет белгородка.
В подтверждение горожанка опубликовала в соцсети фото погибших кошек. По словам женщины, это уже якобы не первый случай жесткого обращения, из-за чего она переживает, что «травля животных приобрела систематический характер».
Белгородка также напомнила, что такие действия нарушают закон, в частности — статью 245 УК РФ о жестоком обращении с животными.
На обращение отреагировал мэр Валентин Демидов. Он назвал ситуацию недопустимой и сообщил, что информация передана в МВД для проверки.
«По итогам правоохранительные органы примут решение о дальнейших процессуальных действиях», — пояснил он.
Жительницу также призвали самостоятельно обратиться в полицию или единую дежурную диспетчерскую службу для ускорения разбирательства.
В 2020 году в микрорайоне Северный фиксировали похожий случай жестокого обращения с животными. По словам местных жителей, животные жили там около двух лет, не мешая никому. Однако коммунальщики решили избавиться от них, заявив, что «от них грязь».
В 2021 году в Белгороде в квартире на улице Привольной более 20 животных остались запертыми без еды и воды после смерти хозяина. Выжили только три кошки — их удалось спасти зооволонтёрам. Остальные погибли от голода или были съедены сородичами. Спасённые животные находились в тяжёлом состоянии. Если бы их не заметили случайно, квартира превратилась бы в место массовой гибели животных.
В 2023 году в Шебекино сотрудники управляющей компании заварили решётками окна подвала, оставив кошек без выхода. Жители возмутились, заявив, что животные ухожены, стерилизованы и никому не мешали.