«Замуровали входы и рассыпали отраву»? Белгородцы бьют тревогу из-за гибели кошек

В 2021 году в Белгороде в квартире на улице Привольной более 20 животных остались запертыми без еды и воды после смерти хозяина. Выжили только три кошки — их удалось спасти зооволонтёрам. Остальные погибли от голода или были съедены сородичами. Спасённые животные находились в тяжёлом состоянии. Если бы их не заметили случайно, квартира превратилась бы в место массовой гибели животных.