Свиным гриппом чаще всего заражаются белгородцы

Posted 4 февраля, 12:59
Published 4 февраля, 12:59
Modified 4 февраля, 14:12
Updated 4 февраля, 14:12
В Белгородской области наблюдается рост выявления гриппа, а именно до 37%. На прошлой неделе этот показатель был на уровне 15%. Лидирует среди гриппов штамм свиного гриппа, который даёт серьёзные осложнения вплоть до развития пневмонии в первые двое суток болезни. Специалисты рекомендуют не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачам, ведь часто при гриппе может быть необходимо не только медикаментозное лечение, но и дополнительная помощь при пневмонии.
Большая часть больных гриппом — это горожане. До 65% болеющих из Белгорода и Старого Оскола, но распространение вируса фиксируют в Яковлевском округе и Борисовском районе. Уже вторую неделю регистрируют превышение эпидпорога по учащимся школ.
Среди 322 инфицированных гриппом только двое заболевших, которые были привиты. Это дети 3 и 11 лет.