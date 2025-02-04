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Posted 4 февраля, 12:59

Published 4 февраля, 12:59

Modified 4 февраля, 14:12

Updated 4 февраля, 14:12

В Белгородской области доминирует штамм свиного гриппа

Свиным гриппом чаще всего заражаются белгородцы

4 февраля 2025, 12:59
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгородской области доминирует штамм свиного гриппа

Сюжет
Дети
Больше всего случаев гриппа в Белгороде, Старом Осколе, Яковлевском и Борисовском районах. Все, кроме двоих детей, из болеющих не были привиты.

В Белгородской области наблюдается рост выявления гриппа, а именно до 37%. На прошлой неделе этот показатель был на уровне 15%. Лидирует среди гриппов штамм свиного гриппа, который даёт серьёзные осложнения вплоть до развития пневмонии в первые двое суток болезни. Специалисты рекомендуют не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачам, ведь часто при гриппе может быть необходимо не только медикаментозное лечение, но и дополнительная помощь при пневмонии.

Большая часть больных гриппом — это горожане. До 65% болеющих из Белгорода и Старого Оскола, но распространение вируса фиксируют в Яковлевском округе и Борисовском районе. Уже вторую неделю регистрируют превышение эпидпорога по учащимся школ.

Среди 322 инфицированных гриппом только двое заболевших, которые были привиты. Это дети 3 и 11 лет.

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#Алёна Мальцева#Здоровье#Дети#Грипп#Болезни#Свиной грипп
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