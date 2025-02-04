Свиным гриппом чаще всего заражаются белгородцы

В Белгородской области наблюдается рост выявления гриппа, а именно до 37%. На прошлой неделе этот показатель был на уровне 15%. Лидирует среди гриппов штамм свиного гриппа, который даёт серьёзные осложнения вплоть до развития пневмонии в первые двое суток болезни. Специалисты рекомендуют не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачам, ведь часто при гриппе может быть необходимо не только медикаментозное лечение, но и дополнительная помощь при пневмонии.