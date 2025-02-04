За что хотят наградить бойцов отряда «Барс-Белгород»?

Posted 4 февраля, 07:02
Published 4 февраля, 07:02
Modified 4 февраля, 07:03
Updated 4 февраля, 07:03
Вчера, 3 февраля, стало известно, что несколько бойцов отряда «Барс-Белгород» пострадали при атаке дрона по селу Черемошное Белгородского района. После этого им решили вручить государственные награды за проявленное мужество.
Оказалось, что атака на населённый пункт произошла ещё несколько дней назад. Бойцы батальона помогали белгородцам перейти из опасной зоны в безопасное место. Для этого их всех перевозили в закрытых и защищённых автомобилях.
Предварительно, сами жители не пострадали, однако бойцы получили серьёзные ранения из-за атаки FPV-дрона. Их пришлось госпитализировать.