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Posted 4 февраля, 07:02

Published 4 февраля, 07:02

Modified 4 февраля, 07:03

Updated 4 февраля, 07:03

Бойцов представят к госнаграде

За что хотят наградить бойцов отряда «Барс-Белгород»?

4 февраля 2025, 07:02
Фото: 1MI. Бойцов представят к госнаграде

Белгородцам рассказали, почему раненных из-за ВСУ бойцов «Барса» хотят наградить

Несколько членов отряда «Барс-Белгород» получили ранения, когда помогали жителям уехать в безопасные районы.

Вчера, 3 февраля, стало известно, что несколько бойцов отряда «Барс-Белгород» пострадали при атаке дрона по селу Черемошное Белгородского района. После этого им решили вручить государственные награды за проявленное мужество.

Оказалось, что атака на населённый пункт произошла ещё несколько дней назад. Бойцы батальона помогали белгородцам перейти из опасной зоны в безопасное место. Для этого их всех перевозили в закрытых и защищённых автомобилях.

Предварительно, сами жители не пострадали, однако бойцы получили серьёзные ранения из-за атаки FPV-дрона. Их пришлось госпитализировать.

Пострадавших при атаке ВСУ бойцов «Барс-Белгород» представят к госнаграде
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Ранения#Барс-Белгород
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