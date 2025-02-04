ВСУ готовят наступление на Белгород? Сообщают о скоплении военных на границе

Posted 4 февраля, 09:18
Published 4 февраля, 09:18
Modified 4 февраля, 09:20
Updated 4 февраля, 09:20
Связанные с СВО каналы в Сети публикуют информацию о якобы скоплении украинских военнослужащих на границе с Белгородской областью. Как утверждают военкоры, противник продолжает наращивать свои силы на севере Харьковской области. Вблизи госграницы якобы заметили минимум шесть различных украинских бригад.
Кроме того, в места их скопления привозят топливо. Эти факторы, считают эксперты, могут свидетельствовать о готовящемся наступлении на Белгородскую область, пишут «Аргументы и факты».
Ранее некоторые военные эксперты сообщали, что ВСУ вывозят на границу военных в новой форме, а также свежеокрашенный транспорт, который ранее не принимал участие в боях.
Подполковник Олег Иванников считает, что у Украины недостаточно сил для крупной атаки в Белгородской области, однако совершить террористические набеги они могут.