bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 09:18

Published 4 февраля, 09:18

Modified 4 февраля, 09:20

Updated 4 февраля, 09:20

Белгородская область примет новый удар?

ВСУ готовят наступление на Белгород? Сообщают о скоплении военных на границе

4 февраля 2025, 09:18
Фото: 1MI. Белгородская область примет новый удар?

Появилась информация о скоплении войск ВСУ на границе с Белгородской областью

Сюжет
СВО
Белгородскую область в ближайшее время могут атаковать ВСУ? Что говорят об этом военные эксперты.

Связанные с СВО каналы в Сети публикуют информацию о якобы скоплении украинских военнослужащих на границе с Белгородской областью. Как утверждают военкоры, противник продолжает наращивать свои силы на севере Харьковской области. Вблизи госграницы якобы заметили минимум шесть различных украинских бригад.

Кроме того, в места их скопления привозят топливо. Эти факторы, считают эксперты, могут свидетельствовать о готовящемся наступлении на Белгородскую область, пишут «Аргументы и факты».

Ранее некоторые военные эксперты сообщали, что ВСУ вывозят на границу военных в новой форме, а также свежеокрашенный транспорт, который ранее не принимал участие в боях.

Подполковник Олег Иванников считает, что у Украины недостаточно сил для крупной атаки в Белгородской области, однако совершить террористические набеги они могут.

Больше 100: Белгородская область пережила массированную атаку беспилотников
Узнать подробнее
Читайте также:
За что хотят наградить бойцов отряда «Барс-Белгород»?Пострадавшая при взрыве в ЖК «Алые паруса» белгородка уехала в Москву из-за атак ВСУЧастный дом белгородцев загорелся после удара ВСУ
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#СВО#Атака ВСУ#Наступление ВСУ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика