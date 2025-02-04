ВСУ готовят наступление на Белгород? Сообщают о скоплении военных на границе

Связанные с СВО каналы в Сети публикуют информацию о якобы скоплении украинских военнослужащих на границе с Белгородской областью. Как утверждают военкоры, противник продолжает наращивать свои силы на севере Харьковской области. Вблизи госграницы якобы заметили минимум шесть различных украинских бригад.