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Posted 4 февраля, 14:39

Published 4 февраля, 14:39

Modified 4 февраля, 14:39

Updated 4 февраля, 14:39

Информация о скоплении войск появилась в каналах военблогеров

В Совфеде оценили вероятность повторения курского сценария в Белгородской области

4 февраля 2025, 14:39
Фото: 1MI. Информация о скоплении войск появилась в каналах военблогеров

Сенатор Джабаров прокомментировал слухи о скоплении ВСУ у Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Сенатор считает, что ВСУ не смогут повторить сценарий Курской области в Белгороде, несмотря на предположения о возможной атаке украинских войск.

Сенатор Владимир Джабаров ответил «Ленте.ру» на слухи о якобы планах украинской армии атаковать Белгородскую область, сопоставив их с событиями в Курской области. По мнению Джабарова, такие действия невозможны, так как они уже находятся под контролем российских военных структур.

Он подчеркнул, что эта угроза находится в зоне внимания Генштаба и других российских ведомств.

«Мы готовимся к подобным шагам и будем бдительны», — отметил сенатор, добавив, что попытки Украины заручиться поддержкой США и улучшить свои переговорные позиции обречены на провал.
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Виктор Назаров, бывший советник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, ранее рассказал о планах наступления украинских войск на Белгород, обсуждавшихся в 2022 году. Среди предложений было окружение или блокирование города, однако этот план не был реализован. Назаров отметил, что целью операции было перенести боевые действия на территорию России.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Курская область#Приграничье#СВО#Наступление#Атака ВСУ#Совфед#Владимир Джабаров
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