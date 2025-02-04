В Совфеде оценили вероятность повторения курского сценария в Белгородской области

Виктор Назаров, бывший советник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, ранее рассказал о планах наступления украинских войск на Белгород, обсуждавшихся в 2022 году. Среди предложений было окружение или блокирование города, однако этот план не был реализован. Назаров отметил, что целью операции было перенести боевые действия на территорию России.