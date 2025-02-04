Posted 4 февраля, 14:39
Published 4 февраля, 14:39
Modified 4 февраля, 14:39
Updated 4 февраля, 14:39
Сенатор Владимир Джабаров ответил «Ленте.ру» на слухи о якобы планах украинской армии атаковать Белгородскую область, сопоставив их с событиями в Курской области. По мнению Джабарова, такие действия невозможны, так как они уже находятся под контролем российских военных структур.
Он подчеркнул, что эта угроза находится в зоне внимания Генштаба и других российских ведомств.
«Мы готовимся к подобным шагам и будем бдительны», — отметил сенатор, добавив, что попытки Украины заручиться поддержкой США и улучшить свои переговорные позиции обречены на провал.
Виктор Назаров, бывший советник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, ранее рассказал о планах наступления украинских войск на Белгород, обсуждавшихся в 2022 году. Среди предложений было окружение или блокирование города, однако этот план не был реализован. Назаров отметил, что целью операции было перенести боевые действия на территорию России.