В Белгородской области создали Совет по защите традиционных ценностей

С 1 сентября 2024 года в Белгородской области школьники начали изучать новый курс «Семьеведение», который реализован в рамках внеурочных занятий. Он разработан в рамках государственной политики по укреплению традиционных ценностей и охватывает темы, связанные с семейными ценностями, отношениями в семье, её благополучием и поддержкой. Программа рассчитана на 34 академических часа и преподаётся в 9-11 классах, а также в колледжах и техникумах. Цель курса — формирование у молодежи позитивного отношения к семье и браку, а также воспитание уважения к традициям и ценностям семьи.