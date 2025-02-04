В Белгородской области создали Совет по защите традиционных ценностей

Posted 4 февраля, 09:48
Published 4 февраля, 09:48
Modified 4 февраля, 09:48
Updated 4 февраля, 09:48
В Белгородской области образован Совет по защите традиционных ценностей, культуры и исторической памяти. Это совещательное объединение будет разрабатывать и внедрять проекты, направленные на укрепление и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, а также поддержание культурного наследия региона.
Основной задачей совета станет содействие единству народов области и активная координация работы различных общественных организаций и учреждений.
Председателем совета стал губернатор Вячеслав Гладков. Он предложил создать аналогичные советы в муниципальных образованиях области. Заместителем председателя был назначен министр образования Андрей Милёхин, а секретарем — министр культуры Константин Курганский.
В состав совета вошли представители органов власти, духовенства, а также сотрудники правоохранительных органов. Глава региона подчеркнул важность создания такого органа для эффективного развития государственной политики, направленной на сохранение духовных ценностей, исторической памяти и культурных традиций Белгородской области.
С 1 сентября 2024 года в Белгородской области школьники начали изучать новый курс «Семьеведение», который реализован в рамках внеурочных занятий. Он разработан в рамках государственной политики по укреплению традиционных ценностей и охватывает темы, связанные с семейными ценностями, отношениями в семье, её благополучием и поддержкой. Программа рассчитана на 34 академических часа и преподаётся в 9-11 классах, а также в колледжах и техникумах. Цель курса — формирование у молодежи позитивного отношения к семье и браку, а также воспитание уважения к традициям и ценностям семьи.