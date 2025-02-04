bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 09:48

Published 4 февраля, 09:48

Modified 4 февраля, 09:48

Updated 4 февраля, 09:48

В Белгородской области появился Совет по защите традиционных ценностей

В Белгородской области создали Совет по защите традиционных ценностей

4 февраля 2025, 09:48
Фото: 1MI. В Белгородской области появился Совет по защите традиционных ценностей
Объединение будет работать над проектами, укрепляющими культурное наследие региона.

В Белгородской области образован Совет по защите традиционных ценностей, культуры и исторической памяти. Это совещательное объединение будет разрабатывать и внедрять проекты, направленные на укрепление и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, а также поддержание культурного наследия региона.

Основной задачей совета станет содействие единству народов области и активная координация работы различных общественных организаций и учреждений.

Председателем совета стал губернатор Вячеслав Гладков. Он предложил создать аналогичные советы в муниципальных образованиях области. Заместителем председателя был назначен министр образования Андрей Милёхин, а секретарем — министр культуры Константин Курганский.

В состав совета вошли представители органов власти, духовенства, а также сотрудники правоохранительных органов. Глава региона подчеркнул важность создания такого органа для эффективного развития государственной политики, направленной на сохранение духовных ценностей, исторической памяти и культурных традиций Белгородской области.

Ищут «ждунов», готовы к рейдам на мигрантов: как живёт белгородская «Русская община»?
Узнать подробнее

С 1 сентября 2024 года в Белгородской области школьники начали изучать новый курс «Семьеведение», который реализован в рамках внеурочных занятий. Он разработан в рамках государственной политики по укреплению традиционных ценностей и охватывает темы, связанные с семейными ценностями, отношениями в семье, её благополучием и поддержкой. Программа рассчитана на 34 академических часа и преподаётся в 9-11 классах, а также в колледжах и техникумах. Цель курса — формирование у молодежи позитивного отношения к семье и браку, а также воспитание уважения к традициям и ценностям семьи.

Основы брака: белгородские старшеклассники начнут изучать «Семьеведение»
Узнать подробнее
Читайте также:
Елена Мизулина: Традиционные семейные ценности или семья и другая семья?Управление культуры и Белгородская митрополия объединили усилия в возрождении традиционных ценностейВладыка Иоанн: «Мы не должны стесняться отстаивать свои традиционные ценности»
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Совет#Белгород#Вячеслав Гладков#Традиционные ценности
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика