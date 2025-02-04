bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 14:24

Published 4 февраля, 14:24

Modified 4 февраля, 14:26

Updated 4 февраля, 14:26

В Белгороде на Харгоре произошла стрельба

В Белгороде на Харгоре произошла стрельба из-за ревности: дело передают в суд

4 февраля 2025, 14:24
Фото: «Авто Белгород». В Белгороде на Харгоре произошла стрельба

Суд рассмотрит дело о стрельбе на Харгоре в Белгороде

Сюжет
Суд
В Белгороде местный житель обвиняется в покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Речь идёт о происшествии, случившемся в конце 2024 года.

В покушении на убийство и незаконном обороте оружия обвиняется 43-летний мужчина, который днём 12 ноября 2024 года выстрелил в знакомого. Происшествие случилось в Белгороде на улице Есенина на почве ревности.

Обвиняемый выстрелил в грудь пострадавшему и скрылся с места преступления. Потерпевшего госпитализировали со сквозным огнестрельным ранением.

Во время расследования установлено, что оружие, из которого был совершён выстрел, было приобретено обвиняемым незаконно в 2023 году и с того времени он хранил его, перевозил и носил без соответствующих разрешений.

Следственные органы признали собранные доказательства достаточными для направления уголовного дела в суд. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Снова на Харгоре: белгородцы рассказали о массовой драке со стрельбой
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец, устроивший в своём доме стрельбу, хотел так закончить ссору с семьёй«Русагро» поглотило «Агро-Белогорье», стрельба на Харгоре: что произошло в БелгородеНа почве ревности: появились официальные подробности стрельбы в Белгороде
#Анна Селищева#Происшествия#Стрельба#Суд#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика