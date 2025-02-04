В Белгороде на Харгоре произошла стрельба из-за ревности: дело передают в суд

Posted 4 февраля, 14:24
Published 4 февраля, 14:24
Modified 4 февраля, 14:26
Updated 4 февраля, 14:26
В покушении на убийство и незаконном обороте оружия обвиняется 43-летний мужчина, который днём 12 ноября 2024 года выстрелил в знакомого. Происшествие случилось в Белгороде на улице Есенина на почве ревности.
Обвиняемый выстрелил в грудь пострадавшему и скрылся с места преступления. Потерпевшего госпитализировали со сквозным огнестрельным ранением.
Во время расследования установлено, что оружие, из которого был совершён выстрел, было приобретено обвиняемым незаконно в 2023 году и с того времени он хранил его, перевозил и носил без соответствующих разрешений.
Следственные органы признали собранные доказательства достаточными для направления уголовного дела в суд. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.